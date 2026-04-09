Brezilyalı isim, Kadıköy'de kazanılan şampiyonluğun çok özel bir yere sahip olduğunu ve her yıl kutlanması gerektiğini dile getirdi.

Eski futbolcu, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin dünya çapında büyük ilgi gören ve kendisi için çok özel anlam taşıyan bir karşılaşma olduğunu belirtti.

Sezonun son bölümüne girildiğini belirten Felipe Melo, Galatasaray'ın şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlediğini söyledi. Tecrübeli isim, son maçta alınan 3 puanın çok önemli olduğunu ifade ederken, zaman zaman zorlanılsa da kazanan tarafın Galatasaray olduğunu dile getirdi.

"DÜNYAYA MAL OLMUŞ BİR DERBİ"

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan maçların sadece Türkiye'de değil, dünya çapında da büyük ilgi gördüğünü söyleyen Melo, derbilerin kendisi için çok özel bir anlam taşıdığını anlattı. Türkiye'ye geldikten sonra bu karşılaşmaların önemini daha iyi anladığını belirten eski futbolcu, derbilerde alınan galibiyetlerin bir kupa değeri taşıdığını ifade etti.