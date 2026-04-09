Felipe Melo'dan Fenerbahçe açıklaması! "Kadıköy'deki şampiyonluk kutlanmalı"

Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo, sarı-kırmızılı takımın şampiyonluk yürüyüşüyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. A Spor'a konuşan Brezilyalı isim, kritik dönemde alınan galibiyetlerin önemine vurgu yaptı. Ayrıca Kadıköy'de elde edilen şampiyonluğun her yıl kutlanması gerektiğini söyledi.

  • Felipe Melo, Galatasaray'ın sezonun son bölümünde şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlediğini ve son maçta alınan 3 puanın çok önemli olduğunu söyledi.
  • Eski futbolcu, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin dünya çapında büyük ilgi gören ve kendisi için çok özel anlam taşıyan bir karşılaşma olduğunu belirtti.
  • Melo, futbolu bırakmış olmasına rağmen Galatasaray-Fenerbahçe maçlarını aynı motivasyonla izlediğini ifade etti.
  • Brezilyalı isim, Kadıköy'de kazanılan şampiyonluğun çok özel bir yere sahip olduğunu ve her yıl kutlanması gerektiğini dile getirdi.

Sezonun son bölümüne girildiğini belirten Felipe Melo, Galatasaray'ın şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlediğini söyledi. Tecrübeli isim, son maçta alınan 3 puanın çok önemli olduğunu ifade ederken, zaman zaman zorlanılsa da kazanan tarafın Galatasaray olduğunu dile getirdi.

"DÜNYAYA MAL OLMUŞ BİR DERBİ"

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan maçların sadece Türkiye'de değil, dünya çapında da büyük ilgi gördüğünü söyleyen Melo, derbilerin kendisi için çok özel bir anlam taşıdığını anlattı. Türkiye'ye geldikten sonra bu karşılaşmaların önemini daha iyi anladığını belirten eski futbolcu, derbilerde alınan galibiyetlerin bir kupa değeri taşıdığını ifade etti.

"BU MAÇLAR NORMAL BİR DERBİ DEĞİL"

Felipe Melo, Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmalarının sıradan bir maç olmadığını vurguladı. Futbolu bırakmış olmasına rağmen bu mücadeleleri aynı motivasyonla izlediğini belirten Brezilyalı isim, bu rekabetin dünya çapında tanınan büyük bir derbi olduğunu söyledi.

KADIKÖY VURGUSU YAPTI

Melo, Kadıköy'de kazanılan şampiyonluğun çok özel bir yere sahip olduğunu da dile getirdi. Bu başarının her yıl kutlanması gerektiğini söyleyen eski yıldız, rakip takım aynı başarıyı kendi sahalarında yaşasaydı bunu uzun süre kutlayacağını ifade etti.

2026 Dünya Kupası'nın hakemleri açıklandı! Türkiye'den isim var mı?
Dünya Kupası'nın hakemleri açıklandı!

