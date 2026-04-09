Süper Lig'de son 6 haftada 4 gol ve 2 asistlik katkı sağlayan Malili futbolcu, takımının hücum gücünde önemli rol oynadı. Genç oyuncunun yükselen formu, Avrupa kulüplerinin de ilgisini beraberinde getirdi.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund ve Bayer Leverkusen'in, Dorgeles Nene için transfer girişiminde bulunduğu belirtildi. Oyuncunun menajerlik ekibi aracılığıyla Fenerbahçe yönetimiyle temas halinde olduğu ve gelen tekliflerin kulübe iletildiği aktarıldı.



PREMIER LİG KULÜPLERİ DE DEVREDE

İngiltere Premier Lig ekiplerinin de kısa süre içinde resmi adımlar atmaya hazırlandığı ifade edildi. Avrupa'dan birçok kulübün sezon sonunda Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor. Sarı-lacivertli yönetimin ise oyuncu için belirlediği bonservis beklentisini net şekilde ortaya koyduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'nin sezon başında Red Bull Salzburg'dan 18 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Dorgeles Nene, bu sezon ligde 22 maçta 9 gol ve 7 asistlik performans sergileyerek toplam 16 gole katkı sağladı.