Sarı-kırmızılı kulüp, tarihine bir zafer daha ekledi. Kadın voleybol takımı, CEV Kupası finalinde İtalya'nın Reale Mutua Fenera ekibini 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı ve Sarı-Kırmızılı kulübü, futbol ve basketbolun ardından voleybolda da Avrupa'da kupa kazanan tek Türk takımı yaptı.
Maçın yıldızı ise şüphesiz kaptan İlkin Aydın oldu. Hem sahadaki liderliği hem de kritik anlarda attığı sayılarla takımının ipleri elinde tutmasını sağlayan İlkin, gösterdiği performansla MVP ödülünün de sahibi oldu.
Taraftarlar ve spor otoriteleri, genç kaptanın soğukkanlı ve kararlı oyununu övgüyle karşıladı. Galatasaray'ın efsanevi teknik direktörü Fatih Terim de zaferin ardından duygularını paylaştı.
İlkin Aydın'ın kendisine daha önce söz verdiğini hatırlatan Terim, "Voleybolcu kızlarımız için, Galatasaray için çok önemli. İlkin söz vermişti bana" ifadelerini kullandı.
TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Galatasaray'ın CEV Kupası şampiyonluğunun ardından Türk voleybolunun hem milli takım hem de kulüpler düzeyinde dünyaya damga vurduğunu vurguladı. Kazanılan kupanın Türk sporuna hayırlı olması dileğinde bulunan Üstündağ, "Voleybolun çok kıymetli bir kupası. Biliyorsunuz futbolun Şampiyonlar Ligi'nden sonraki UEFA Kupası gibi. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.
