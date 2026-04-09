Sarı-kırmızılı kulüp, tarihine bir zafer daha ekledi. Kadın voleybol takımı, CEV Kupası finalinde İtalya'nın Reale Mutua Fenera ekibini 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı ve Sarı-Kırmızılı kulübü, futbol ve basketbolun ardından voleybolda da Avrupa'da kupa kazanan tek Türk takımı yaptı.

Maçın yıldızı ise şüphesiz kaptan İlkin Aydın oldu. Hem sahadaki liderliği hem de kritik anlarda attığı sayılarla takımının ipleri elinde tutmasını sağlayan İlkin, gösterdiği performansla MVP ödülünün de sahibi oldu.