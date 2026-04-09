Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 21-19 önde tamamladı. Taraftarı önünde maça tempolu giren sarı-lacivertliler, ilk bölümde skor üstünlüğünü elinde tutmayı başardı.
REAL MADRID DEVREDE ÖNE GEÇTİ
İkinci periyotta oyuna ağırlığını koyan Real Madrid, skor üstünlüğünü rakibinden aldı. İspanyol ekibi, ilk yarıyı 40-34 önde kapatarak soyunma odasına avantajlı gitti.
FENERBAHÇE ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE TOPARLANDI
Üçüncü çeyrekte yeniden ritmini bulan Fenerbahçe Beko, bu bölümde rakibine üstünlük kurdu. Sarı-lacivertliler, final periyoduna 58-54 önde girerek galibiyet umutlarını son bölüme taşıdı.
SON BÖLÜMDE REAL MADRID FARKINI GÖSTERDİ
Maçın son çeyreğinde daha etkili bir görüntü ortaya koyan Real Madrid, skor üstünlüğünü yeniden ele geçirdi. Kalan bölümde hata yapmayan İspanyol temsilcisi, parkeden 74-69 galip ayrıldı. Bu sonuçla Real Madrid iki maç aradan sonra kazanırken ligdeki 23. galibiyetine ulaştı.
BRANDON BOSTON JR. VE CAMPAZZO ÖNE ÇIKTI
Fenerbahçe Beko'da en skorer isim Brandon Boston Jr. oldu. Real Madrid cephesinde ise Facundo Campazzo, takımının hücumda en etkili oyuncusu olarak öne çıktı.
SIRADAKİ RAKİP LYON VILLEURBANNE
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'deki bir sonraki maçında Fransız ekibi Lyon Villeurbanne ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, kötü seriyi sona erdirmek için parkede olacak.