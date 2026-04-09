Fenerbahçe'den üst üste 5. yenilgi! Kanarya Real Madrid'e 74-69 yenildi

EuroLeague'in 37. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında konuk ettiği Real Madrid'e 74-69 mağlup oldu. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadelede sarı-lacivertliler üst üste 5. yenilgisini yaşarken, toplam mağlubiyet sayısı da 14'e çıktı.

  • Real Madrid, Fenerbahçe Beko'yu deplasmanda 74-69 mağlup etti.
  • Fenerbahçe Beko ilk çeyreği 21-19 önde tamamlamasına rağmen Real Madrid ikinci periyotta devreyi 40-34 önde kapattı.
  • Sarı-lacivertli takım üçüncü çeyrekte toparlanarak son periyoda 58-54 önde girdi ancak son bölümde Real Madrid galibiyeti aldı.
  • Real Madrid bu galibiyetle EuroLeague'de 23. galibiyetine ulaştı.
  • Fenerbahçe Beko'nun bir sonraki maçı Lyon Villeurbanne deplasmanında olacak.

Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 21-19 önde tamamladı. Taraftarı önünde maça tempolu giren sarı-lacivertliler, ilk bölümde skor üstünlüğünü elinde tutmayı başardı.

REAL MADRID DEVREDE ÖNE GEÇTİ

İkinci periyotta oyuna ağırlığını koyan Real Madrid, skor üstünlüğünü rakibinden aldı. İspanyol ekibi, ilk yarıyı 40-34 önde kapatarak soyunma odasına avantajlı gitti.

FENERBAHÇE ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE TOPARLANDI

Üçüncü çeyrekte yeniden ritmini bulan Fenerbahçe Beko, bu bölümde rakibine üstünlük kurdu. Sarı-lacivertliler, final periyoduna 58-54 önde girerek galibiyet umutlarını son bölüme taşıdı.

SON BÖLÜMDE REAL MADRID FARKINI GÖSTERDİ

Maçın son çeyreğinde daha etkili bir görüntü ortaya koyan Real Madrid, skor üstünlüğünü yeniden ele geçirdi. Kalan bölümde hata yapmayan İspanyol temsilcisi, parkeden 74-69 galip ayrıldı. Bu sonuçla Real Madrid iki maç aradan sonra kazanırken ligdeki 23. galibiyetine ulaştı.

BRANDON BOSTON JR. VE CAMPAZZO ÖNE ÇIKTI

Fenerbahçe Beko'da en skorer isim Brandon Boston Jr. oldu. Real Madrid cephesinde ise Facundo Campazzo, takımının hücumda en etkili oyuncusu olarak öne çıktı.

SIRADAKİ RAKİP LYON VILLEURBANNE

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'deki bir sonraki maçında Fransız ekibi Lyon Villeurbanne ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, kötü seriyi sona erdirmek için parkede olacak.

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Şampiyonu Çimsa ÇBK Mersin!
Çimsa ÇBK Mersin Avrupa şampiyonu!

