Maçın son çeyreğinde daha etkili bir görüntü ortaya koyan Real Madrid, skor üstünlüğünü yeniden ele geçirdi. Kalan bölümde hata yapmayan İspanyol temsilcisi, parkeden 74-69 galip ayrıldı. Bu sonuçla Real Madrid iki maç aradan sonra kazanırken ligdeki 23. galibiyetine ulaştı.

BRANDON BOSTON JR. VE CAMPAZZO ÖNE ÇIKTI

Fenerbahçe Beko'da en skorer isim Brandon Boston Jr. oldu. Real Madrid cephesinde ise Facundo Campazzo, takımının hücumda en etkili oyuncusu olarak öne çıktı.

SIRADAKİ RAKİP LYON VILLEURBANNE

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'deki bir sonraki maçında Fransız ekibi Lyon Villeurbanne ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, kötü seriyi sona erdirmek için parkede olacak.