Beşiktaş'ta yeni sezon kadro yapılanması için çalışmalar hız kazandı. Siyah-beyazlı yönetim, ocak ayında başlayan değişim sürecini sezon sonunda daha kapsamlı hale getirmeyi planlıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın performans ve oyun yapısı açısından beklentileri karşılamayan oyuncularla yola devam etmek istemediği ve bu doğrultuda geniş çaplı bir revizyon hazırlığı yaptığı öğrenildi.



GENİŞ AYRILIK LİSTESİ Kadro planlaması kapsamında Devis Vasquez, Tiago Djalo, Gökhan Sazdağı, Milot Rashica, Wilfred Ndidi, Vaclav Cerny, Salih Uçan, Taylan Bulut, Cengiz Ünder, El Bilal Toure ve Jota Silva ile yolların ayrılması planlanıyor. Ayrıca kiralıktan dönecek Musrati, Ernest Muçi, Amir Hadziahmetovic, Jean Onana, Joao Mario, Tayyip Talha Sanuç, Can Keleş, Ricardo, Emrecan Uzunhan, Emrecan Terzi, Fahri Ay ve Arda Kılıç'ın da kadroda düşünülmediği belirtildi.