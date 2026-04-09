Şaka değil gerçek! Beşiktaş'ta 23 isim yolcu

Beşiktaş, yeni sezon öncesi kadroda kapsamlı değişime hazırlanıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda geniş bir ayrılık listesi oluşturulurken, 100 milyon Euro’luk transfer bütçesi ayrıldı.

Beşiktaş'ta yeni sezon kadro yapılanması için çalışmalar hız kazandı. Siyah-beyazlı yönetim, ocak ayında başlayan değişim sürecini sezon sonunda daha kapsamlı hale getirmeyi planlıyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın performans ve oyun yapısı açısından beklentileri karşılamayan oyuncularla yola devam etmek istemediği ve bu doğrultuda geniş çaplı bir revizyon hazırlığı yaptığı öğrenildi.

GENİŞ AYRILIK LİSTESİ

Kadro planlaması kapsamında Devis Vasquez, Tiago Djalo, Gökhan Sazdağı, Milot Rashica, Wilfred Ndidi, Vaclav Cerny, Salih Uçan, Taylan Bulut, Cengiz Ünder, El Bilal Toure ve Jota Silva ile yolların ayrılması planlanıyor.

Ayrıca kiralıktan dönecek Musrati, Ernest Muçi, Amir Hadziahmetovic, Jean Onana, Joao Mario, Tayyip Talha Sanuç, Can Keleş, Ricardo, Emrecan Uzunhan, Emrecan Terzi, Fahri Ay ve Arda Kılıç'ın da kadroda düşünülmediği belirtildi.

DAHA DİNAMİK KADRO HEDEFİ

Yönetimin hedefi, daha dinamik ve teknik heyetin oyun anlayışına uygun bir kadro oluşturmak. Bu doğrultuda transfer çalışmalarının hızlandırılacağı ve birçok pozisyona takviye yapılacağı ifade edildi.

100 MİLYON EURO BÜTÇE

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın, gelecek sezon için 100 milyon Euro'luk bütçeyi transferlere ayırdığı aktarıldı.

