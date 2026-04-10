Fenerbahçe'nin 2016 yılında Braga ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçındaki kararlarıyla gündeme gelen Ivan Bebek için yeni bir gelişme yaşandı.
TARTIŞMALI MAÇIN HAKEMİYDİ
17 Mart 2016'daki son 16 turu rövanşında verdiği kararlarla eleştirilen Bebek, karşılaşmada Fenerbahçe'den üç oyuncuya kırmızı kart göstermiş, teknik direktör Vitor Pereira'yı tribüne göndermişti. Mücadele Braga'nın 4-1 üstünlüğüyle tamamlanmıştı.
FIFA LİSTESİNE GİRDİ
Yaşananların ardından yapılan şikayet süreci sonrası klasmanı düşürülen Ivan Bebek, bu kez FIFA tarafından açıklanan 2026 Dünya Kupası listesinde VAR hakemi olarak yer aldı.