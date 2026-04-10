Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları başladı!

Fenerbahçe yönetimi yeni sezon için transfer bölgelerini belirledi. Santrfor, sol stoper ve sol bek öncelik olurken, teknik heyetin geleceği planlamayı doğrudan etkiliyor.

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları başladı!

Fenerbahçe'de yeni sezon kadro yapılanmasına yönelik çalışmalar sezon bitmeden başlatıldı. Yönetim, transfer stratejisini netleştirmek için adımlar atarken, kulüp içindeki teknik yapılanmaya dair belirsizlikler sürecin merkezinde yer alıyor.

TRANSFER BÖLGELERİ NETLEŞTİ
Başkan Sadettin Saran öncülüğünde yürütülen planlamada, Teknik Direktör Domenico Tedesco ve Sportif Direktör Devin Özek ile birlikte ihtiyaç duyulan mevkiler belirlendi. Sarı-lacivertliler, santrfor, sol stoper ve sol bek pozisyonlarına takviye yapmayı hedefliyor. Bu doğrultuda kapsamlı bir transfer listesi oluşturuldu.

TEKNİK KADRO KARARI BEKLENİYOR
Teknik heyet ve sportif yapılanmanın geleceği ise henüz netlik kazanmadı. Domenico Tedesco ve Devin Özek'in görevlerine devam edip etmeyeceği, sezon sonuna kadar alınacak sonuçlara bağlı olacak.

Bu belirsizlik, planlanan transfer sürecinin uygulanmasında doğrudan belirleyici olacak. Yönetim, kadro yapılanmasına yönelik çalışmalarını sürdürürken teknik kadroya ilişkin kararını sezon tamamlandıktan sonra verecek.

Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Hedef yeniden Vedat Muriqi
SONRAKİ HABER

Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi! Eski yıldız dönecek

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler