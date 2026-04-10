Dev seride son! Paris FC Monaco'yu 4-1 ile devirdi

Fransa Ligue 1’in 29. haftasında Paris FC, sahasında Monaco’yu 4-1 mağlup etti. Ev sahibi ekip, ilk dakikalardan itibaren oyunun kontrolünü eline alırken rakibi karşısında net bir üstünlük kurdu ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

  • Paris FC, Ligue 1'de Monaco'yu sahasında 4-1 mağlup etti.
  • Jonathan Ikone iki gol atarken Ciro Immobile ve Luca Koleosho birer gol kaydetti.
  • Monaco'nun golünü Folarin Balogun attı.
  • Monaco'nun 7 maçlık galibiyet ve 10 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.
  • Paris FC 35 puana yükselirken Monaco 49 puanda kaldı.

Karşılaşmanın 4. dakikasında Jonathan Ikone ile öne geçen Paris FC, 8. dakikada Ciro Immobile'nin golüyle farkı ikiye çıkardı. Baskısını sürdüren ev sahibi ekip, 21. dakikada bir kez daha Jonathan Ikone ile fileleri havalandırdı.

MONACO TEK GOLLE KARŞILIK VERDİ

Monaco, ilk yarının 36. dakikasında Folarin Balogun'un golüyle skoru 3-1'e getirdi. Konuk ekip farkı azaltmasına rağmen maçın kalan bölümünde istediği geri dönüşü sağlayamadı.

Monaco deplasmanda Paris FC'ye 4-1 yenildi

SKORU KOLEOSHO BELİRLEDİ

Paris FC, ikinci yarıda da üstün oyununu sürdürdü. Mücadelenin 71. dakikasında Luca Koleosho'nun attığı golle skor 4-1'e geldi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Paris temsilcisi sahadan farklı galibiyetle ayrıldı.

MONACO'NUN SERİSİ SONA ERDİ

Bu sonucun ardından Paris FC puanını 35'e yükseltti. Ligde 7 maçlık galibiyet ve 10 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Monaco ise 49 puanda kaldı.

Paul Pogba da Monaco adına forma giydi

METZ DEPLASMANINA GİDECEK

Ligin bir sonraki haftasında Paris FC, Metz deplasmanına çıkacak. Monaco ise sahasında Auxerre'yi konuk edecek.

