Karşılaşmanın 4. dakikasında Jonathan Ikone ile öne geçen Paris FC, 8. dakikada Ciro Immobile'nin golüyle farkı ikiye çıkardı. Baskısını sürdüren ev sahibi ekip, 21. dakikada bir kez daha Jonathan Ikone ile fileleri havalandırdı.
MONACO TEK GOLLE KARŞILIK VERDİ
Monaco, ilk yarının 36. dakikasında Folarin Balogun'un golüyle skoru 3-1'e getirdi. Konuk ekip farkı azaltmasına rağmen maçın kalan bölümünde istediği geri dönüşü sağlayamadı.
SKORU KOLEOSHO BELİRLEDİ
Paris FC, ikinci yarıda da üstün oyununu sürdürdü. Mücadelenin 71. dakikasında Luca Koleosho'nun attığı golle skor 4-1'e geldi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Paris temsilcisi sahadan farklı galibiyetle ayrıldı.
MONACO'NUN SERİSİ SONA ERDİ
Bu sonucun ardından Paris FC puanını 35'e yükseltti. Ligde 7 maçlık galibiyet ve 10 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Monaco ise 49 puanda kaldı.
METZ DEPLASMANINA GİDECEK
Ligin bir sonraki haftasında Paris FC, Metz deplasmanına çıkacak. Monaco ise sahasında Auxerre'yi konuk edecek.