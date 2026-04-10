Paris FC, Ligue 1'de Monaco'yu sahasında 4-1 mağlup etti.

Jonathan Ikone iki gol atarken Ciro Immobile ve Luca Koleosho birer gol kaydetti.

Monaco'nun golünü Folarin Balogun attı.

Monaco'nun 7 maçlık galibiyet ve 10 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Paris FC 35 puana yükselirken Monaco 49 puanda kaldı.

Karşılaşmanın 4. dakikasında Jonathan Ikone ile öne geçen Paris FC, 8. dakikada Ciro Immobile'nin golüyle farkı ikiye çıkardı. Baskısını sürdüren ev sahibi ekip, 21. dakikada bir kez daha Jonathan Ikone ile fileleri havalandırdı. MONACO TEK GOLLE KARŞILIK VERDİ Monaco, ilk yarının 36. dakikasında Folarin Balogun'un golüyle skoru 3-1'e getirdi. Konuk ekip farkı azaltmasına rağmen maçın kalan bölümünde istediği geri dönüşü sağlayamadı.