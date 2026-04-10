Arda Güler'in oyun yapısının Luka Modric ve Toni Kroos karışımı olduğu ifade edildi.

Avustralya basını, D Grubu'nun en zayıf takımı olarak gösterilen Avustralya'nın kura açısından şanssız bir eşleşme yaşadığını belirtti.

Avustralya basını, Kenan Yıldız'ı da Türkiye'nin en büyük tehditlerinden biri olarak değerlendirdi.

Ay-yıldızlı ekip, Dünya Kupası'ndaki ilk maçında 14 Haziran Pazar günü TSİ 07.00'de Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Turnuva öncesi Avustralya basınında yapılan değerlendirmede Türkiye'nin uzun yıllar sonra yeniden Dünya Kupası'na katılmasının rakipler açısından zorlu bir tablo oluşturduğu vurgulandı.

ARDA GÜLER İÇİN MARADONA BENZETMESİ

The Canberra Times'ta yer alan haberde Arda Güler'in genç yaşına rağmen çok büyük bir saygı gördüğü yazıldı. Haberde, Türkiye'nin Maradona gibi saygı gören genç süper yıldızı Arda Güler'e sahip olduğu ifade edilirken Avustralya'nın bu oyuncuyu durdurmak zorunda olduğu belirtildi.

Aynı değerlendirmede Kenan Yıldız da Avustralya adına en büyük tehditlerden biri olarak öne çıkarıldı. Juventus forması giyen genç oyuncunun da Türkiye'nin hücum gücüne önemli katkı verdiği kaydedildi.