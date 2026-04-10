Arda Güler korkusu! Diego Maradona'ya benzettiler

A Milli Futbol Takımı, 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası sahnesine çıkmaya hazırlanırken Avustralya basını Arda Güler için dikkat çeken ifadeler kullandı. Avustralya'da yayımlanan haberde milli yıldızın gördüğü ilgi ve saygı, Diego Maradona'ya benzetildi.

Arda Güler korkusu! Diego Maradona'ya benzettiler
  • Türkiye, Dünya Kupası'ndaki ilk maçında 14 Haziran Pazar günü TSİ 07.00'de Avustralya ile karşılaşacak.
  • The Canberra Times, Arda Güler'i Maradona'ya benzeterek Avustralya'nın onu durdurması gerektiğini yazdı.
  • Avustralya basını, Kenan Yıldız'ı da Türkiye'nin en büyük tehditlerinden biri olarak değerlendirdi.
  • Avustralya basını, D Grubu'nun en zayıf takımı olarak gösterilen Avustralya'nın kura açısından şanssız bir eşleşme yaşadığını belirtti.
  • Arda Güler'in oyun yapısının Luka Modric ve Toni Kroos karışımı olduğu ifade edildi.

Ay-yıldızlı ekip, Dünya Kupası'ndaki ilk maçında 14 Haziran Pazar günü TSİ 07.00'de Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Turnuva öncesi Avustralya basınında yapılan değerlendirmede Türkiye'nin uzun yıllar sonra yeniden Dünya Kupası'na katılmasının rakipler açısından zorlu bir tablo oluşturduğu vurgulandı.

ARDA GÜLER İÇİN MARADONA BENZETMESİ

The Canberra Times'ta yer alan haberde Arda Güler'in genç yaşına rağmen çok büyük bir saygı gördüğü yazıldı. Haberde, Türkiye'nin Maradona gibi saygı gören genç süper yıldızı Arda Güler'e sahip olduğu ifade edilirken Avustralya'nın bu oyuncuyu durdurmak zorunda olduğu belirtildi.

Aynı değerlendirmede Kenan Yıldız da Avustralya adına en büyük tehditlerden biri olarak öne çıkarıldı. Juventus forması giyen genç oyuncunun da Türkiye'nin hücum gücüne önemli katkı verdiği kaydedildi.

AVUSTRALYA BASINI TÜRKİYE'Yİ ZORLU RAKİP GÖRDÜ

Haberde Avustralya'nın kura açısından şanssız bir eşleşme yaşadığına dikkat çekildi. D Grubu'nun en zayıf takımı olarak gösterilen Avustralya'nın, Arda Güler ve Kenan Yıldız gibi iki önemli hücum silahına karşı savunmada büyük sınav vereceği yorumu öne çıktı.

Arda Güler için yapılan bir başka değerlendirmede ise milli futbolcunun Luka Modric ve Toni Kroos karışımı bir oyun yapısına sahip olduğu yazıldı. Geçen sezon kendi yarı sahasından attığı golün de onun ne kadar özel bir yetenek olduğunu ortaya koyduğu vurgulandı.

Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Dünya yıldızı için savaş
Ezeli rakipler transferde karşı karşıya!

