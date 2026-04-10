Beşiktaş'a 468 milyon liralık dev anlaşma! KAP'a açıklandı

Beşiktaş, Beko ile forma göğüs sponsorluğu anlaşmasını 2029 yılına kadar uzattı. Siyah-beyazlı kulüp, yeni sözleşme kapsamında 468 milyon 426 bin 600 lira artı KDV gelir elde edecek.

Beşiktaş, Beko ile yürüttüğü forma sponsorluğu iş birliğinin süresini uzattığını duyurdu. Yapılan anlaşmayla birlikte siyah-beyazlıların forma göğüs sponsorluğu 2029 yılına kadar devam edecek.

KASAYA 468 MİLYON LİRA GİRECEK

Yeni sözleşme kapsamında Beşiktaş, 2027-2028 ve 2028-2029 sezonları için toplam 468 milyon 426 bin 600 lira artı KDV gelir sağlayacak. Böylece kulüp, sponsorluk gelirlerinde önemli bir kaynağı daha garanti altına almış oldu.

KAP'A RESMEN BİLDİRİLDİ

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirime göre Beşiktaş ile Arçelik Pazarlama A.Ş. arasında, Profesyonel Futbol A Takımı forma sponsorluğu ve sözleşme kapsamındaki diğer reklam haklarının kullanımı karşılığında söz konusu anlaşma sağlandı. Açıklamada, iki sezonu kapsayan sözleşmenin toplam bedelinin 468 milyon 426 bin 600 lira artı KDV olduğu belirtildi.

