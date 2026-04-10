Beşiktaş, Beko ile yürüttüğü forma sponsorluğu iş birliğinin süresini uzattığını duyurdu. Yapılan anlaşmayla birlikte siyah-beyazlıların forma göğüs sponsorluğu 2029 yılına kadar devam edecek.

KASAYA 468 MİLYON LİRA GİRECEK Yeni sözleşme kapsamında Beşiktaş, 2027-2028 ve 2028-2029 sezonları için toplam 468 milyon 426 bin 600 lira artı KDV gelir sağlayacak. Böylece kulüp, sponsorluk gelirlerinde önemli bir kaynağı daha garanti altına almış oldu.