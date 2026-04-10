Cengiz Ünder'e büyük şok! Beşiktaş taraftarından ıslıklı protesto

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasının açılış maçında sahasında Antalyaspor’u 4-2 mağlup etti. Geçen hafta derbide Fenerbahçe’ye 1-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, bu sonuçla moral buldu ve puanını 55’e yükseltti. Antalyaspor ise 28 puanda kaldı. Ev sahibi ekibin Fenerbahçe'den kiraladığı Cengiz Ünder, oyundan çıkarken protestoların hedefi oldu.

  • Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Antalyaspor'u 4-2 mağlup etti.
  • Siyah-beyazlı takımın gollerini Orkun Kökçü, Jota ve iki golle Hyeon-Gyu Oh attı.
  • Antalyaspor'un gollerini Sander van de Streek ve Ballet kaydetti.
  • Fenerbahçe'den kiralık gelen Cengiz Ünder ilk 11'de başladı ve 77. dakikada oyundan çıktı.
  • Cengiz Ünder oyundan çıkarken Beşiktaş taraftarları tarafından ıslıklandı.

Siyah-beyazlı takımın gollerini Orkun Kökçü, Jota ve Hyeon-Gyu Oh kaydetti. Hyeon-Gyu Oh, attığı iki golle galibiyette öne çıkan isimlerden biri oldu. Antalyaspor'un golleri ise Sander van de Streek ile Ballet'ten geldi.

BEŞİKTAŞ 4 GOLLE KAZANDI

Beşiktaş, iç sahada oynadığı mücadelede hücumda etkili bir görüntü ortaya koydu. Siyah-beyazlı ekip, Antalyaspor karşısında bulduğu 4 golle derbi yenilgisinin ardından çıkışa geçti.

CENGİZ ÜNDER İLK 11'DE BAŞLADI

Fenerbahçe'den kiralık olarak kadroya katılan Cengiz Ünder, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Milli futbolcu mücadelede 77 dakika sahada kaldı.

TRİBÜNLERDEN ISLIKLI TEPKİ

Cengiz Ünder, 77. dakikada yerini Cerny'ye bıraktı. Deneyimli oyuncu oyundan çıkarken tribünler tarafından ıslıklanarak protesto edildi. Beşiktaş taraftarı bu tepkiyle oyuncunun performansından memnun olmadığını gösterdi.

