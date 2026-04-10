Siyah-beyazlı takımın gollerini Orkun Kökçü, Jota ve Hyeon-Gyu Oh kaydetti. Hyeon-Gyu Oh, attığı iki golle galibiyette öne çıkan isimlerden biri oldu. Antalyaspor'un golleri ise Sander van de Streek ile Ballet'ten geldi.
BEŞİKTAŞ 4 GOLLE KAZANDI
Beşiktaş, iç sahada oynadığı mücadelede hücumda etkili bir görüntü ortaya koydu. Siyah-beyazlı ekip, Antalyaspor karşısında bulduğu 4 golle derbi yenilgisinin ardından çıkışa geçti.
CENGİZ ÜNDER İLK 11'DE BAŞLADI
Fenerbahçe'den kiralık olarak kadroya katılan Cengiz Ünder, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Milli futbolcu mücadelede 77 dakika sahada kaldı.
TRİBÜNLERDEN ISLIKLI TEPKİ
Cengiz Ünder, 77. dakikada yerini Cerny'ye bıraktı. Deneyimli oyuncu oyundan çıkarken tribünler tarafından ıslıklanarak protesto edildi. Beşiktaş taraftarı bu tepkiyle oyuncunun performansından memnun olmadığını gösterdi.