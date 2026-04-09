Rayo Vallecano, 2. dakikada Akhomach ile öne geçti ve ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Karşılaşmaya çok hızlı giren Rayo Vallecano, henüz 2. dakikada Akhomach'ın golüyle öne geçti. Erken gelen golle birlikte oyun üstünlüğünü eline alan ev sahibi ekip, rakibi üzerinde baskısını artırdı.

İlk yarının son anlarında bir kez daha sahneye çıkan Rayo Vallecano, 45+2. dakikada Lopez'in kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı. Bu golle İspanyol temsilcisi soyunma odasına 2-0'lık üstünlükle gitti.

SON SÖZ PALAZON'DAN GELDİ

İkinci yarıda da kontrolü bırakmayan Rayo Vallecano, 74. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Palazon, hata yapmadı ve skoru 3-0'a taşıdı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele bu sonuçla tamamlandı.