CANLI YAYIN
Geri

Rayo Vallecano AEK'yı Konferans Ligi'nde 3-0 ile dağıttı!

UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Rayo Vallecano, sahasında AEK'yı 3-0 mağlup ederek rövanş öncesi büyük avantaj elde etti. İspanyol ekibi, maçın başından sonuna kadar etkili bir performans ortaya koydu.

Giriş Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Rayo Vallecano, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında AEK'yi sahasında 3-0 mağlup etti.
  • Rayo Vallecano, 2. dakikada Akhomach ile öne geçti ve ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
  • Lopez 45+2. dakikada ikinci golü kaydederek ev sahibi takımın farkını açtı.
  • Palazon 74. dakikada penaltıdan attığı golle skoru 3-0'a getirdi.
  • Rövanş maçı 16 Nisan'da Yunanistan'da oynanacak.

Karşılaşmaya çok hızlı giren Rayo Vallecano, henüz 2. dakikada Akhomach'ın golüyle öne geçti. Erken gelen golle birlikte oyun üstünlüğünü eline alan ev sahibi ekip, rakibi üzerinde baskısını artırdı.

İLK YARIDA FARKI AÇTI

İlk yarının son anlarında bir kez daha sahneye çıkan Rayo Vallecano, 45+2. dakikada Lopez'in kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı. Bu golle İspanyol temsilcisi soyunma odasına 2-0'lık üstünlükle gitti.

SON SÖZ PALAZON'DAN GELDİ

İkinci yarıda da kontrolü bırakmayan Rayo Vallecano, 74. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Palazon, hata yapmadı ve skoru 3-0'a taşıdı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele bu sonuçla tamamlandı.

RÖVANŞ 16 NİSAN'DA

Bu sonucun ardından Rayo Vallecano, rövanş öncesi önemli bir avantaj yakaladı. Eşleşmenin ikinci maçı 16 Nisan'da Yunanistan'da oynanacak. AEK, tur umutlarını sürdürmek için sahasında güçlü bir geri dönüş arayacak.

