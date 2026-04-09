Aston Villa, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Bologna'yı deplasmanda 3-2 mağlup etti.

Ollie Watkins, maçta iki gol atarak Aston Villa'nın galibiyetinde başrol oynadı.

Ezri Konsa 44. dakikada Aston Villa'yı 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Bologna, 90. dakikada Jon Rowe ile skoru 2-1'e getirse de Watkins'in 90+4'teki golüyle maç 3-2 sona erdi.

Rövanş maçı 16 Nisan Perşembe günü oynanacak ve kazanan takım yarı finalde Porto-Nottingham Forest eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Karşılaşmanın ilk bölümünde iki takım da kontrollü bir oyun ortaya koydu. Mücadelenin kilidini açan gol ise ilk yarının son anlarında geldi. Aston Villa, 44. dakikada Ezri Konsa'nın golüyle 1-0 öne geçti ve soyunma odasına avantajlı girdi.

OLLIE WATKINS SAHNEYE ÇIKTI İkinci yarıya hızlı başlayan Aston Villa, 51. dakikada Ollie Watkins ile farkı ikiye çıkardı. İngiliz golcü, attığı golle takımını rahatlatan isim oldu. Bologna, maç boyunca oyuna tutunmaya çalışsa da Aston Villa savunmasını aşmakta zorlandı.