Karşılaşmanın ilk bölümünde iki takım da kontrollü bir oyun ortaya koydu. Mücadelenin kilidini açan gol ise ilk yarının son anlarında geldi. Aston Villa, 44. dakikada Ezri Konsa'nın golüyle 1-0 öne geçti ve soyunma odasına avantajlı girdi.
OLLIE WATKINS SAHNEYE ÇIKTI
İkinci yarıya hızlı başlayan Aston Villa, 51. dakikada Ollie Watkins ile farkı ikiye çıkardı. İngiliz golcü, attığı golle takımını rahatlatan isim oldu. Bologna, maç boyunca oyuna tutunmaya çalışsa da Aston Villa savunmasını aşmakta zorlandı.
BOLOGNA UMUTLANDI AMA SON SÖZ ASTON VILLA'NIN
Ev sahibi ekip, 90. dakikada Jon Rowe'un golüyle farkı bire indirerek umutlandı. Ancak bu sevinç uzun sürmedi. Aston Villa'da bir kez daha sahneye çıkan Ollie Watkins, 90+4. dakikada attığı golle maçın skorunu belirledi.
RÖVANŞ ÖNCESİ BÜYÜK AVANTAJ
Bu sonucun ardından Aston Villa, rövanş öncesinde tur için önemli bir avantaj yakaladı. İki takım, 16 Nisan Perşembe günü oynanacak ikinci maçta yeniden karşı karşıya gelecek. Eşleşmeden çıkan takım yarı finalde Porto ile Nottingham Forest arasındaki turun galibiyle karşılaşacak.