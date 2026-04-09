Arda Turan Polonya'da coştu! Shakhtar Donetsk - AZ Alkmaar: 3-0

UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, AZ Alkmaar'ı 3-0 mağlup ederek rövanş öncesi büyük avantaj elde etti. Henryka Reymana Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Ukrayna temsilcisi, son bölümde bulduğu gollerle sahadan farklı galibiyetle ayrıldı.

Arda Turan Polonya'da coştu! Shakhtar Donetsk - AZ Alkmaar: 3-0
  • Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında AZ Alkmaar'ı 3-0 mağlup etti.
  • Pedrinho 72. dakikada ev sahibi takımı öne geçiren golü kaydetti.
  • Alisson Santana 81. ve 83. dakikalarda attığı gollerle skoru 3-0'a taşıdı.
  • İki takım 16 Nisan Perşembe günü rövanş maçında karşılaşacak.
  • Turu geçen takım yarı finalde Crystal Palace ile Fiorentina eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

Mücadelenin ilk yarısında iki takım da kontrollü bir oyun sergiledi. Shakhtar Donetsk, taraftarı önünde oyunun kontrolünü elinde tutmaya çalışırken AZ Alkmaar savunmada direnç göstermeyi başardı. İlk 45 dakikada gol sesi çıkmadı.

Arda Turan Polonya'da coştu! Shakhtar Donetsk - AZ Alkmaar: 3-0-2

PEDRINHO KİLİDİ AÇTI

İkinci yarıda baskısını artıran Shakhtar Donetsk, aradığı golü 72. dakikada buldu. Pedrinho'nun kaydettiği golle öne geçen ev sahibi ekip, bu dakikadan sonra oyunun tamamen kontrolünü eline aldı.

Arda Turan Polonya'da coştu! Shakhtar Donetsk - AZ Alkmaar: 3-0-3

ALISSON SANTANA FARKI AÇTI

Golden sonra rakibinin direncini iyice kıran Shakhtar Donetsk'te sahneye Alisson Santana çıktı. Brezilyalı oyuncu 81. ve 83. dakikalarda attığı gollerle farkı üçe çıkardı ve maçın skorunu belirledi.

RÖVANŞ ÖNCESİ BÜYÜK AVANTAJ

Arda Turan'ın ekibi, aldığı 3-0'lık galibiyetle yarı final yolunda çok önemli bir adım attı. İki takım, 16 Nisan Perşembe günü rövanş mücadelesinde yeniden karşı karşıya gelecek.

Arda Turan Polonya'da coştu! Shakhtar Donetsk - AZ Alkmaar: 3-0-4

YARI FİNALDE RAKİP BELLİ OLACAK

Bu eşleşmeden turu geçen takım, UEFA Konferans Ligi yarı finalinde Crystal Palace ile Fiorentina arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak.

