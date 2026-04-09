Mücadelenin ilk yarısında iki takım da kontrollü bir oyun sergiledi. Shakhtar Donetsk, taraftarı önünde oyunun kontrolünü elinde tutmaya çalışırken AZ Alkmaar savunmada direnç göstermeyi başardı. İlk 45 dakikada gol sesi çıkmadı.
PEDRINHO KİLİDİ AÇTI
İkinci yarıda baskısını artıran Shakhtar Donetsk, aradığı golü 72. dakikada buldu. Pedrinho'nun kaydettiği golle öne geçen ev sahibi ekip, bu dakikadan sonra oyunun tamamen kontrolünü eline aldı.
ALISSON SANTANA FARKI AÇTI
Golden sonra rakibinin direncini iyice kıran Shakhtar Donetsk'te sahneye Alisson Santana çıktı. Brezilyalı oyuncu 81. ve 83. dakikalarda attığı gollerle farkı üçe çıkardı ve maçın skorunu belirledi.
RÖVANŞ ÖNCESİ BÜYÜK AVANTAJ
Arda Turan'ın ekibi, aldığı 3-0'lık galibiyetle yarı final yolunda çok önemli bir adım attı. İki takım, 16 Nisan Perşembe günü rövanş mücadelesinde yeniden karşı karşıya gelecek.
YARI FİNALDE RAKİP BELLİ OLACAK
Bu eşleşmeden turu geçen takım, UEFA Konferans Ligi yarı finalinde Crystal Palace ile Fiorentina arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak.