Porto ile Nottingham Forest Avrupa Ligi'nde yenişemedi: 1-1

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Porto ile Nottingham Forest karşı karşıya geldi. Estadio do Dragao'da oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi. Eşleşmede yarı final bileti rövanş maçına kaldı.

  • Porto ile Nottingham Forest arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
  • Porto 11. dakikada William Gomes ile öne geçti, Nottingham Forest 13. dakikada Martin Fernandes'in kendi kalesine attığı golle skoru eşitledi.
  • Porto'nun 63. dakikada Igor Jesus ile attığı gol VAR incelemesi sonrası iptal edildi.
  • Rövanş maçı 16 Nisan'da İngiltere'de oynanacak.
  • Eşleşmeyi kazanan takım yarı finalde Bologna-Aston Villa maçının galibiyle karşılaşacak.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Porto, 11. dakikada William Gomes'in golüyle öne geçti. Ev sahibi ekip skor avantajını uzun süre koruyamadı. Nottingham Forest, 13. dakikada Martin Fernandes'in kendi kalesine attığı golle skora denge getirdi.

VAR İPTAL ETTİ

Mücadelenin ikinci yarısında tempo yükselirken Porto, 63. dakikada Igor Jesus ile bir kez daha gol sevinci yaşadı. Ancak bu gol, VAR incelemesinin ardından geçersiz sayıldı. Böylece maçta eşitlik bozulmadı.

RÖVANŞ 16 NİSAN'DA

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 16 Nisan'da İngiltere'de oynanacak. Yarı finale yükselen taraf, Bologna-Aston Villa eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

