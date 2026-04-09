Karşılaşmaya hızlı başlayan Porto, 11. dakikada William Gomes'in golüyle öne geçti. Ev sahibi ekip skor avantajını uzun süre koruyamadı. Nottingham Forest, 13. dakikada Martin Fernandes'in kendi kalesine attığı golle skora denge getirdi.
VAR İPTAL ETTİ
Mücadelenin ikinci yarısında tempo yükselirken Porto, 63. dakikada Igor Jesus ile bir kez daha gol sevinci yaşadı. Ancak bu gol, VAR incelemesinin ardından geçersiz sayıldı. Böylece maçta eşitlik bozulmadı.
RÖVANŞ 16 NİSAN'DA
İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 16 Nisan'da İngiltere'de oynanacak. Yarı finale yükselen taraf, Bologna-Aston Villa eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.