Manchester United kararını verdi! Andre Onana ve Altay Bayındır yolcu

Manchester United, 2026-2027 sezonu öncesi kaleci rotasyonunda köklü bir değişime hazırlanıyor. İngiliz ekibinin hem Andre Onana hem de Altay Bayındır ile yollarını ayırmayı planladığı öne sürüldü. Bu gelişmenin ardından Altay Bayındır için Beşiktaş ihtimali yeniden gündeme geldi.

  • Manchester United, genç kaleci Senne Lammens'i birinci kaleci yapmayı planlıyor ve kadrodaki mali yükü azaltmak için kaleci departmanında tasfiyeye gidiyor.
  • Milli kaleci Altay Bayındır, Manchester United'da yeterli forma şansı bulamadığı için ayrılık listesinde yer alıyor ve düzenli oynayabileceği bir takıma gitmeye sıcak bakıyor.
  • Beşiktaş, ocak ayındaki ara transfer döneminde Altay Bayındır için Manchester United'a teklif yaptı ancak İngiliz kulübü alternatifsiz kalma endişesiyle teklifi reddetti.
  • Manchester United yönetimi, yaz transfer döneminde Altay Bayındır'ın ayrılığı konusunda daha esnek davranmaya hazır.
  • Beşiktaş, yaz transfer döneminde Altay Bayındır'ı uygun bonservis bedeliyle kadrosuna katmak için en güçlü aday konumunda bulunuyor.

Manchester United yönetiminin, kaleyi geçtiğimiz yıl transfer edilen genç file bekçisi Senne Lammens'e emanet etmeyi planladığı ifade edildi. Bu kararın ardından kulübün, kadrodaki mali yükü azaltmak için kaleci departmanında tasfiyeye gitmeye hazırlandığı belirtildi.

ALTAY BAYINDIR İLE DE YOLLAR AYRILABİLİR

İngiliz ekibinde beklenen performansı veremediği öne sürülen Andre Onana'nın yanı sıra, yeterli forma şansı bulamayan Altay Bayındır'ın da ayrılık listesinde yer aldığı kaydedildi. Milli kalecinin düzenli olarak oynayabileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı ifade edildi.

OCAK AYINDA BEŞİKTAŞ DEVREYE GİRMİŞTİ

İddiaya göre Beşiktaş, ara transfer döneminde Altay Bayındır için Manchester United'ın kapısını çaldı. Ancak İngiliz temsilcisi, transferin son bölümünde alternatifsiz kalma ihtimali nedeniyle bu teklifi geri çevirdi.

YAZ DÖNEMİNDE ŞARTLAR DEĞİŞECEK

Manchester United yönetiminin, yaz transfer döneminde bu kez daha esnek davranmaya hazır olduğu öne sürüldü. Altay Bayındır'ın da düzenli oynama isteği nedeniyle Türkiye'ye dönüş fikrine sıcak baktığı belirtilirken, Beşiktaş'ın transferde en güçlü aday konumunda olduğu ifade edildi.

BEŞİKTAŞ'TA HEDEF KALEYE TAKVİYE

Siyah-beyazlıların, milli file bekçisini uygun bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmak istediği aktarıldı. Beşiktaş yönetiminin, yaz transfer döneminde Altay Bayındır hamlesini sonuçlandırmak için girişimlerini hızlandırabileceği konuşuluyor.

