Manchester United yönetiminin, kaleyi geçtiğimiz yıl transfer edilen genç file bekçisi Senne Lammens'e emanet etmeyi planladığı ifade edildi. Bu kararın ardından kulübün, kadrodaki mali yükü azaltmak için kaleci departmanında tasfiyeye gitmeye hazırlandığı belirtildi.
ALTAY BAYINDIR İLE DE YOLLAR AYRILABİLİR
İngiliz ekibinde beklenen performansı veremediği öne sürülen Andre Onana'nın yanı sıra, yeterli forma şansı bulamayan Altay Bayındır'ın da ayrılık listesinde yer aldığı kaydedildi. Milli kalecinin düzenli olarak oynayabileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı ifade edildi.
OCAK AYINDA BEŞİKTAŞ DEVREYE GİRMİŞTİ
İddiaya göre Beşiktaş, ara transfer döneminde Altay Bayındır için Manchester United'ın kapısını çaldı. Ancak İngiliz temsilcisi, transferin son bölümünde alternatifsiz kalma ihtimali nedeniyle bu teklifi geri çevirdi.
YAZ DÖNEMİNDE ŞARTLAR DEĞİŞECEK
Manchester United yönetiminin, yaz transfer döneminde bu kez daha esnek davranmaya hazır olduğu öne sürüldü. Altay Bayındır'ın da düzenli oynama isteği nedeniyle Türkiye'ye dönüş fikrine sıcak baktığı belirtilirken, Beşiktaş'ın transferde en güçlü aday konumunda olduğu ifade edildi.
BEŞİKTAŞ'TA HEDEF KALEYE TAKVİYE
Siyah-beyazlıların, milli file bekçisini uygun bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmak istediği aktarıldı. Beşiktaş yönetiminin, yaz transfer döneminde Altay Bayındır hamlesini sonuçlandırmak için girişimlerini hızlandırabileceği konuşuluyor.