İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, teknik direktör Luciano Spalletti'nin sözleşmesini uzatma kararı aldı. Siyah-beyazlı kulüp, deneyimli teknik adamla yapılan görüşmelerin ardından yeni kontrat konusunda anlaşmaya vardı.
2028'E KADAR DEVAM
Yapılan anlaşmaya göre Spalletti'nin sözleşmesi 2028 yılına kadar uzatıldı. Kulüp yönetiminin, teknik direktörle uzun vadeli planlama doğrultusunda yola devam etme kararı aldığı belirtildi.
YILLIK ÜCRET DETAYI
Yeni sözleşmeyle birlikte Luciano Spalletti'nin Juventus'tan bonuslar dahil yıllık 5 ila 6 milyon Euro arasında kazanacağı ifade edildi.
Juventus'un, teknik direktör istikrarını koruyarak önümüzdeki sezonlar için kadro ve oyun planlamasını bu yapı üzerine kuracağı aktarıldı.