CANLI YAYIN
Geri

Juventus, teknik direktör Luciano Spalletti ile 2028 yılına kadar yeni sözleşme imzaladı. Deneyimli çalıştırıcının yıllık kazancı 5-6 milyon Euro olacak.

Giriş Tarihi:
Juventus Spalletti ile sözleşme uzattı

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, teknik direktör Luciano Spalletti'nin sözleşmesini uzatma kararı aldı. Siyah-beyazlı kulüp, deneyimli teknik adamla yapılan görüşmelerin ardından yeni kontrat konusunda anlaşmaya vardı.

2028'E KADAR DEVAM

Yapılan anlaşmaya göre Spalletti'nin sözleşmesi 2028 yılına kadar uzatıldı. Kulüp yönetiminin, teknik direktörle uzun vadeli planlama doğrultusunda yola devam etme kararı aldığı belirtildi.

YILLIK ÜCRET DETAYI

Yeni sözleşmeyle birlikte Luciano Spalletti'nin Juventus'tan bonuslar dahil yıllık 5 ila 6 milyon Euro arasında kazanacağı ifade edildi.

Juventus'un, teknik direktör istikrarını koruyarak önümüzdeki sezonlar için kadro ve oyun planlamasını bu yapı üzerine kuracağı aktarıldı.

Trabzonspor yerli maestrosunu buldu! Transfer için İbrahim Kaya sürprizi
SONRAKİ HABER

Trabzonspor'dan İbrahim Kaya sürprizi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler