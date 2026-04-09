Freiburg Avrupa Ligi'nde Celta Vigo'yuı 3-0 yenip turu araladı

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk maçında Freiburg, sahasında ağırladığı Celta Vigo'yu 3-0 mağlup ederek rövanş öncesi büyük bir avantaj elde etti. Europa-Park Stadyumu'nda oynanan mücadelede Alman ekibi, etkili oyunuyla turun kapısını araladı.

  • Freiburg, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Getafe'yi sahasında 3-0 mağlup etti.
  • Vincenzo Grifo 10. dakikada ev sahibi takımı öne geçiren golü kaydetti.
  • Jan-Niklas Beste 32. dakikada skoru 2-0 yaparak ilk yarıda farkı açtı.
  • Matthias Ginter 78. dakikada attığı golle maçın skorunu 3-0'a getirdi.
  • Rövanş maçı 16 Nisan'da İspanya'da oynanacak ve kazanan takım Braga-Real Betis eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak.

Karşılaşmaya tempolu başlayan Freiburg, 10. dakikada Vincenzo Grifo'nun golüyle öne geçti. Erken gelen golle birlikte oyunun kontrolünü eline alan ev sahibi ekip, rakibi üzerinde baskısını artırdı.

İLK YARIDA FARKI AÇTI

Freiburg, ilk yarının ilerleyen bölümünde bir gol daha buldu. 32. dakikada sahneye çıkan Jan-Niklas Beste, takımını 2-0 öne geçirdi. Alman temsilcisi, ilk yarıyı iki farklı üstünlükle tamamlayarak soyunma odasına rahat gitti.

GİNTER FİŞİ ÇEKTİ

İkinci yarıda skor avantajını koruyan Freiburg, maçın son bölümünde bir kez daha ağları havalandırdı. 78. dakikada Matthias Ginter'in kaydettiği golle fark üçe çıktı ve mücadele 3-0 sona erdi.

RÖVANŞ 16 NİSAN'DA

Bu sonucun ardından Freiburg, rövanş öncesi tur için önemli bir avantaj yakaladı. İki takım arasındaki ikinci maç 16 Nisan'da İspanya'da oynanacak. Eşleşmenin galibi, Braga-Real Betis eşleşmesinden gelecek takımla yarı finalde karşı karşıya gelecek.

Porto ile Nottingham Forest Avrupa Ligi'nde yenişemedi: 1-1
Dragao'da kazanan yok

