Karşılaşmaya tempolu başlayan Freiburg, 10. dakikada Vincenzo Grifo'nun golüyle öne geçti. Erken gelen golle birlikte oyunun kontrolünü eline alan ev sahibi ekip, rakibi üzerinde baskısını artırdı.
İLK YARIDA FARKI AÇTI
Freiburg, ilk yarının ilerleyen bölümünde bir gol daha buldu. 32. dakikada sahneye çıkan Jan-Niklas Beste, takımını 2-0 öne geçirdi. Alman temsilcisi, ilk yarıyı iki farklı üstünlükle tamamlayarak soyunma odasına rahat gitti.
GİNTER FİŞİ ÇEKTİ
İkinci yarıda skor avantajını koruyan Freiburg, maçın son bölümünde bir kez daha ağları havalandırdı. 78. dakikada Matthias Ginter'in kaydettiği golle fark üçe çıktı ve mücadele 3-0 sona erdi.
RÖVANŞ 16 NİSAN'DA
Bu sonucun ardından Freiburg, rövanş öncesi tur için önemli bir avantaj yakaladı. İki takım arasındaki ikinci maç 16 Nisan'da İspanya'da oynanacak. Eşleşmenin galibi, Braga-Real Betis eşleşmesinden gelecek takımla yarı finalde karşı karşıya gelecek.