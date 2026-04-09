Vedat Muriqi'den Fenerbahçe itirafı! "Kulübüm izin vermedi"

Mallorca forması giyen Vedat Muriqi, Fenerbahçe ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Kosovalı golcü, ara transfer döneminde sarı-lacivertli takıma gitme ihtimalinin bulunduğunu ancak kulübünün buna izin vermediğini söyledi.

  • Vedat Muriqi, ocak ayında Fenerbahçe'ye transfer olma ihtimalinin bulunduğunu ancak kulübünün izin vermediğini açıkladı.
  • Kosovalı golcü bu sezon Mallorca formasıyla 29 maçta 19 gol ve 1 asist kaydetti.
  • Muriqi, 2020 yılında 21 milyon euro bonservis bedeli ile Lazio'ya transfer olmuştu.

Vedat Muriqi'nin yaptığı açıklama kısa sürede gündem yarattı. Tecrübeli santrfor, ocak ayında Fenerbahçe'ye transfer olma ihtimalinin ortaya çıktığını belirtti. Yıldız futbolcu, bu sürecin gerçekleşmemesindeki en önemli nedenin kulübünün izin vermemesi olduğunu ifade etti.

"KULÜP GİTMEME İZİN VERMEDİ"

Kosovalı golcü, transfer süreciyle ilgili açıklamasında, "Ocak ayında Fenerbahçe'ye gitme ihtimalim vardı fakat kulüp, gitmeme izin vermedi" sözlerini kullandı.

LAZIO'YA REKOR BEDELLE GİTMİŞTİ

Vedat Muriqi, 2020 yılında 21 milyon euro bonservis bedeli karşılığında İtalya Serie A ekibi Lazio'ya transfer olmuştu. Kariyerinde önemli bir sıçrama yapan deneyimli golcü, Avrupa'da gösterdiği performansla adından söz ettirmeyi sürdürdü.

BU SEZONKİ PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

Mallorca formasıyla bu sezon 29 karşılaşmada görev alan Vedat Muriqi, 19 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Hücum hattındaki etkili performansıyla takımının en önemli isimlerinden biri olan yıldız futbolcu, attığı gollerle öne çıktı.

