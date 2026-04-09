Vedat Muriqi'nin yaptığı açıklama kısa sürede gündem yarattı. Tecrübeli santrfor, ocak ayında Fenerbahçe'ye transfer olma ihtimalinin ortaya çıktığını belirtti. Yıldız futbolcu, bu sürecin gerçekleşmemesindeki en önemli nedenin kulübünün izin vermemesi olduğunu ifade etti.
"KULÜP GİTMEME İZİN VERMEDİ"
Kosovalı golcü, transfer süreciyle ilgili açıklamasında, "Ocak ayında Fenerbahçe'ye gitme ihtimalim vardı fakat kulüp, gitmeme izin vermedi" sözlerini kullandı.
LAZIO'YA REKOR BEDELLE GİTMİŞTİ
Vedat Muriqi, 2020 yılında 21 milyon euro bonservis bedeli karşılığında İtalya Serie A ekibi Lazio'ya transfer olmuştu. Kariyerinde önemli bir sıçrama yapan deneyimli golcü, Avrupa'da gösterdiği performansla adından söz ettirmeyi sürdürdü.
BU SEZONKİ PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ
Mallorca formasıyla bu sezon 29 karşılaşmada görev alan Vedat Muriqi, 19 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Hücum hattındaki etkili performansıyla takımının en önemli isimlerinden biri olan yıldız futbolcu, attığı gollerle öne çıktı.