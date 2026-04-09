Muriqi, 2020 yılında 21 milyon euro bonservis bedeli ile Lazio'ya transfer olmuştu.

Kosovalı golcü bu sezon Mallorca formasıyla 29 maçta 19 gol ve 1 asist kaydetti.

Vedat Muriqi'nin yaptığı açıklama kısa sürede gündem yarattı. Tecrübeli santrfor, ocak ayında Fenerbahçe'ye transfer olma ihtimalinin ortaya çıktığını belirtti. Yıldız futbolcu, bu sürecin gerçekleşmemesindeki en önemli nedenin kulübünün izin vermemesi olduğunu ifade etti.