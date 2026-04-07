Beşiktaş'ın yaz transfer dönemi için öncelikli hedeflerinden birinin Raphael Guerreiro olduğu öne sürüldü. Sol bek hattını güçlendirmek isteyen siyah-beyazlıların, 32 yaşındaki Portekizli yıldız için kısa süre içinde resmi adım atmaya hazırlandığı belirtildi.

BAYERN MÜNİH KARARINI VERDİ

Alman devinin Raphael Guerreiro ile yola devam etmeme kararı aldığı ifade edildi. Bayern Münih'te geleceği netleşen deneyimli futbolcunun da kariyerine farklı bir takımda devam etmeye sıcak baktığı kaydedildi.

BENFICA DA TAKİPTE

Raphael Guerreiro için yalnızca Beşiktaş'ın devrede olmadığı belirtildi. Portekiz temsilcisi Benfica'nın da tecrübeli sol beki yakından takip ettiği aktarıldı. Gelecek teklifleri değerlendirmeye hazırlanan yıldız futbolcunun, ya ülkesine dönebileceği ya da Avrupa'da farklı bir lige transfer olabileceği vurgulandı.

PORTEKİZ FAKTÖRÜ DEVREDE

Beşiktaş'ın geçmişte kadrosunda yer alan Portekizli yıldızların, bu transfer sürecinde önemli bir referans oluşturabileceği ifade ediliyor. Ricardo Quaresma, Simao, Hugo Almeida ve Pepe gibi siyah-beyazlı formayla iz bırakan isimlerin yarattığı etkinin, Raphael Guerreiro kararında rol oynayabileceği değerlendiriliyor.

7 YILLIK ALMANYA SERÜVENİ

Raphael Guerreiro, son 7 yılda Borussia Dortmund ve Bayern Münih formaları giydi. Almanya kariyerinin ardından yeni bir sayfa açmak isteyen Portekizli futbolcunun, kariyer planlamasında farklı bir ülkeye gitme düşüncesinin öne çıktığı aktarıldı.