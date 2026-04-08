ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda finalde Yunanistan temsilcisi Athinaikos Qualco'yu toplam skorla geçerek şampiyonluğa ulaştı.

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda şampiyonluk ÇBK Mersin'in oldu. Finalin ilk maçında Yunanistan'da Athinaikos Qualco'yu 85-80 mağlup eden Mersin temsilcisi, sahasındaki rövanşı 77-75 kaybetmesine rağmen ilk karşılaşmadaki 5 sayılık avantajıyla kupaya uzandı.

KUPA İLK KEZ ANADOLU'YA GİTTİ Kadın basketbolunda Avrupa'nın iki numaralı kupasını müzesine götüren ÇBK Mersin, Türk kadın basketbolunda bunu başaran ilk Anadolu takımı oldu. Daha önce bu organizasyonda Galatasaray iki, Yakın Doğu Üniversitesi ise bir kez şampiyonluk yaşamıştı.