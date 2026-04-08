FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Şampiyonu Çimsa ÇBK Mersin!

ÇİMSA ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finalinde Athinaikos Qualco'ya 75-77 yenilmesine rağmen şampiyonluğa uzandı. Kupa ilk kez Anadolu'ya gelmiş oldu.

  • ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda finalde Yunanistan temsilcisi Athinaikos Qualco'yu toplam skorla geçerek şampiyonluğa ulaştı.
  • Mersin temsilcisi, final rövanşını sahasında 77-75 kaybetmesine rağmen ilk maçta aldığı 85-80'lik galibiyetle kupayı kazandı.
  • ÇBK Mersin, Türk kadın basketbolunda Avrupa Kupası'nı kazanan ilk Anadolu takımı oldu.
  • Mersin ekibi, Avrupa Kupası'nda Rapid Bükreş, Kibirkstis-TOKS ve Panathinaikos'u elerek finale yükseldi.
  • ÇBK Mersin, bu sezon Avrupa Ligi'nde grup aşamasında 6 maçta 5 mağlubiyet alarak elendikten sonra Avrupa Kupası'na yöneldi.

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda şampiyonluk ÇBK Mersin'in oldu. Finalin ilk maçında Yunanistan'da Athinaikos Qualco'yu 85-80 mağlup eden Mersin temsilcisi, sahasındaki rövanşı 77-75 kaybetmesine rağmen ilk karşılaşmadaki 5 sayılık avantajıyla kupaya uzandı.

KUPA İLK KEZ ANADOLU'YA GİTTİ

Kadın basketbolunda Avrupa'nın iki numaralı kupasını müzesine götüren ÇBK Mersin, Türk kadın basketbolunda bunu başaran ilk Anadolu takımı oldu. Daha önce bu organizasyonda Galatasaray iki, Yakın Doğu Üniversitesi ise bir kez şampiyonluk yaşamıştı.

NEFES KESEN FİNAL

Büyük çekişmeye sahne olan rövanş mücadelesinde ÇBK Mersin, ilk çeyreği 20-18, ilk yarıyı ise 43-38 geride tamamladı. Finalin son çeyreğine 61-61'lik eşitlikle girildi. Son periyotta heyecanın dozu daha da artarken, ilk maçta elde ettiği 5 sayılık farkı korumayı başaran Mersin ekibi, karşılaşmayı 77-75 kaybetse de toplam skorda üstünlüğü bırakmadı ve şampiyonluğu ilan etti.

AVRUPA YOLCULUĞUNU ZAFERLE TAMAMLADI

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde son 3 sezonda final aşamasında mücadele eden ÇBK Mersin, bu sezon ise organizasyona erken veda etti. Avrupa Ligi gruplarında oynadığı 6 maçta 5 mağlubiyet alan Mersin temsilcisi, yoluna Avrupa Kupası play-off turundan devam etti.

RAKİPLERİNİ BİRER BİRER ELEDİ

ÇBK Mersin, Avrupa Kupası yolculuğunda Rapid Bükreş, Kibirkstis-TOKS ve Panathinaikos'u eleyerek finale yükseldi. Finalde Athinaikos Qualco karşısında ilk maçta elde ettiği 85-80'lik galibiyet, kupanın kapısını açan sonuç oldu. Rövanşta alınan 77-75'lik yenilgiye rağmen Mersin ekibi Avrupa Kupası'nı kazanan taraf oldu.

