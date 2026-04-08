Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta hedef savunmayı güçlendirmek.

Stoper bölgesi için daha önce de gündemine gelen Union Berlin'in Hollandalı savunmacısı Danilho Doekhi için yeniden harekete geçen Siyah-Beyazlılar'ın 27 yaşındaki futbolcu ile yakından ilgilendiği öğrenildi.



7 GOLE KATKI YAPTI



Kartal'ın Alman ekibiyle olan kontratı sezon sonunda bitecek olan Doekhi'nin menajeriyle temasa geçip sözleşme şartları hakkında bilgi aldığı da gelen bilgiler arasında. Bu sezon Bundesliga ekibiyle 31 maça çıkan deneyimli futbolcu 6 gol, 1 asistle skorer bir performans ortaya koydu. 1.90'lık Doekhi, hava hakimiyetinin dışında oyun kurulumuna yaptığı katkı ve kritik müdahaleleriyle ön plana çıkıyor. Avrupa'dan da birçok takımın ilgi gösterdiği Doekhi'ye güncel verilere göre 13 milyon euro değer biçiliyor.

