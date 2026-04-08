Karşılaşmayı iki ayrı bölüm halinde değerlendiren Okan Buruk, Göztepe'yi iyi analiz ettiklerini söyledi. İlk yarıda saha yerleşimini doğru yaptıklarını belirten tecrübeli teknik adam, rakibi üstlerine çekip bloklar arasındaki paslarla etkili olduklarını ifade etti. Galatasaray'ın ilk devrede daha fazla gol bulabilecek pozisyonlar yakaladığını vurgulayan Buruk, savunmada da rakibe fırsat vermediklerini dile getirdi.

"İLK YARIDA 4 GOL ATABİLİRDİK"

Sarı-kırmızılı takımın ilk yarıda geçiş hücumlarını iyi kullandığını söyleyen Okan Buruk, Göztepe karşısında önemli fırsatlar yakaladıklarını belirtti. İlk bölümde hem üretken hem de kontrollü bir oyun ortaya koyduklarını anlatan Buruk, Galatasaray'ın pozisyon vermeden etkili bir performans sergilediğini söyledi.

"GÖZTEPE'NİN OYUNUNU BİLİYORDUK"

İkinci yarıda topa daha fazla sahip olduklarını ifade eden Buruk, Göztepe'nin uzun toplarla oynayan ve ikinci toplar üzerinden hızlı hücum geliştiren bir takım olduğunu vurguladı. Rakibin özellikle orta, taç, duran top ve uzun paslarla ceza sahasına yöneldiğini belirten deneyimli çalıştırıcı, bu nedenle baskı planını buna göre kurduklarını söyledi.

"2-1'DEN SONRA PANİK YAPTIK"

Karşılaşmanın kırılma anlarından birinin 2-1 sonrası yaşandığını söyleyen Okan Buruk, Göztepe taraftarının baskısıyla birlikte kısa süreli panik yaşadıklarını belirtti. Bu bölümde gereksiz top kayıpları yaptıklarını ve kendi hatalarıyla rakibe birkaç pozisyon verdiklerini ifade eden Buruk, buna rağmen oyuncu değişikliklerinin olumlu katkı sağladığını söyledi.

"3. GOLDEN SONRA RAHATLADIK"

Galatasaray Teknik Direktörü, üçüncü golden sonra maçın kontrolünü tamamen ele aldıklarını belirtti. Rakibin golden sonra daha iştahlı oynadığını söyleyen Buruk, buna karşılık Galatasaray'ın özellikle ikinci yarıda bazı basit top kayıpları yaptığını ancak genel olarak zor bir deplasmandan önemli bir galibiyet çıkardıklarını dile getirdi.

KOCAELİSPOR MAÇI İÇİN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Okan Buruk, gözünü şimdiden RAMS Park'ta oynanacak Kocaelispor maçına çevirdi. Kocaeli Stadı'nda yaşananları ve Kocaelispor Başkanı'nın kulüpleri hakkında yaptığı açıklamaları unutmayacaklarını söyleyen Buruk, karşılaşmaya en doğru şekilde hazırlanacaklarını ifade etti. Taraftar desteğinin önemine vurgu yapan başarılı teknik adam, çok önemli bir galibiyet almak istediklerini belirtti.

OSIMHEN'İN DÖNÜŞÜ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Göztepe maçının ardından düzenlenen basın toplantısında Victor Osimhen'in dönüş tarihini açıkladı. Buruk, Nijeryalı futbolcu ile ilgili olarak; "Victor Osimhen, Gençlerbirliği maçında şartlar uygun olursa kadro içinde olabilir. Ancak belki Fenerbahçe maçında da kullanma durumumuz olabilir. Gidişata bakacağız." dedi.