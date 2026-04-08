Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı deplasmanda 2-0 yendi!

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Barcelona ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Camp Nou'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Atletico Madrid 2-0 kazanarak rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti.

Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı deplasmanda 2-0 yendi!
  • Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Barcelona'yı deplasmanda 2-0 mağlup etti.
  • Barcelona'da Pau Cubarsi 44. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
  • Julian Alvarez 45. dakikada serbest vuruştan attığı golle Atletico Madrid'i 1-0 öne geçirdi.
  • Alexander Sörloth 70. dakikada ikinci golü atarak maçın skorunu 2-0 yaptı.
  • 14 Nisan'da oynanacak rövanş maçında Barcelona geri dönüş arayacak, turu geçen takım yarı finalde Sporting-Arsenal eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Karşılaşmada Barcelona, 44. dakikada Pau Cubarsi'nin gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı. Ev sahibi ekip, ilk yarının son anlarında gelen bu kartın ardından savunmada büyük baskı yemeye başladı.

JULIAN ALVAREZ PERDEYİ AÇTI

Atletico Madrid, 45. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Julian Alvarez'in golüyle öne geçti. Arjantinli yıldızın şık vuruşu, İspanyol devini deplasmanda 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

SÖRLOTH FİŞİ ÇEKTİ

İkinci yarıda skor avantajını koruyan Atletico Madrid'de 60. dakikada Ademola Lookman'ın yerine Alexander Sörloth oyuna girdi. Norveçli golcü, 70. dakikada attığı golle farkı ikiye çıkardı ve maçın skorunu belirledi.

RÖVANŞ ÖNCESİ BÜYÜK AVANTAJ

Barcelona deplasmanında 2-0 kazanan Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, rövanş öncesinde büyük avantaj yakaladı. Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, 14 Nisan'da oynanacak ikinci maçta tur için geri dönüş arayacak.

YARI FİNALDE RAKİP BELLİ OLACAK

Bu eşleşmeden turu geçen takım, yarı finalde Sporting-Arsenal eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Atletico Madrid, deplasmanda aldığı net galibiyetle son dört takım arasına kalma yolunda güçlü bir adım attı.

Anadolu Efes Partizan'ı evinde 79-72 yendi
SONRAKİ HABER

Anadolu Efes EuroLeague'de galip

 Aslan İzmir'den sağlam çıktı! Göztepe - Galatasaray: 1-3
ÖNCEKİ HABER

Galatasaray'dan kritik galibiyet

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler