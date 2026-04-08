Alexander Sörloth 70. dakikada ikinci golü atarak maçın skorunu 2-0 yaptı.

Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Barcelona'yı deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Karşılaşmada Barcelona, 44. dakikada Pau Cubarsi'nin gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı. Ev sahibi ekip, ilk yarının son anlarında gelen bu kartın ardından savunmada büyük baskı yemeye başladı.

JULIAN ALVAREZ PERDEYİ AÇTI

Atletico Madrid, 45. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Julian Alvarez'in golüyle öne geçti. Arjantinli yıldızın şık vuruşu, İspanyol devini deplasmanda 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

SÖRLOTH FİŞİ ÇEKTİ

İkinci yarıda skor avantajını koruyan Atletico Madrid'de 60. dakikada Ademola Lookman'ın yerine Alexander Sörloth oyuna girdi. Norveçli golcü, 70. dakikada attığı golle farkı ikiye çıkardı ve maçın skorunu belirledi.

RÖVANŞ ÖNCESİ BÜYÜK AVANTAJ

Barcelona deplasmanında 2-0 kazanan Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, rövanş öncesinde büyük avantaj yakaladı. Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, 14 Nisan'da oynanacak ikinci maçta tur için geri dönüş arayacak.

YARI FİNALDE RAKİP BELLİ OLACAK

Bu eşleşmeden turu geçen takım, yarı finalde Sporting-Arsenal eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Atletico Madrid, deplasmanda aldığı net galibiyetle son dört takım arasına kalma yolunda güçlü bir adım attı.