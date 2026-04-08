CANLI YAYIN
Geri

Avrupa’nın kralı Galatasaray: Üç branşta da kupa kazanan tek Türk takımı

Galatasaray Daikin, Reale Mutua Fenera'yı devirerek CEV Kupasnı'ı kazandı. Böylece Cimbom futbol, basketbol ve voleyboldaA vrupa'da kupa kazanan tek Türk takımı oldu.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Galatasaray Daikin, CEV Kupası finalinde 3-2 kazandığı maçın rövanşında İtalyan Reale Mutua Fenera'yı 3-1 yenerek şampiyon oldu.


Galatasaray, İtalyan başantrenör Alberto Bigarelli önderliğinde tarihi bir başarıya imza attı. Avrupa'nın 2 numaralı organizasyonu CEV Kupası'nda sezonu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılılar, tarihinde ilk kez voleybolda Avrupa kupasını müzesine götürme başarısını elde etti.

Galatasaraylı voleybolcular maçtan sonra büyük coşku yaşadı. (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv'e aittir.)
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve teknik direktör Fatih Terim, maçı salonda takip etti.


G.SARAY-FENERA 3-1

SALON: Burhan Felek Vestel HAKEMLER: Bosko Milic (Avusturya), Eldar Aliyev (Azerbaycan)
GALATASARAY DAİKİN: İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Carutasu, Sylla, Yuanyuan, Bongaerts (Eylül Akarçeşme Yatgın, Naz Aydemir Akyol, Grobelna) REALE MUTUA FENERA: Van Aalen, Künzler, Alberti, Nemeth, Nervini, Cekulaev (Spirito, Antunovic, Degradi, Ferrarini, Dambrink, Bah)
SETLER: 25-27, 25-22, 25-18, 25-18
SÜRE: 106 dakika (36, 24, 24, 22)

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler