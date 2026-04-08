Karşılaşmaya hızlı başlayan PSG, 11. dakikada Desire Doue'nin golüyle öne geçti. Ev sahibi ekip, bulduğu erken golün ardından oyunun kontrolünü eline aldı ve ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

KVARATSKHELIA FARKI İKİYE ÇIKARDI

İkinci yarıda da baskısını sürdüren Fransız temsilcisi, 65. dakikada Khvicha Kvaratskhelia ile bir gol daha buldu. PSG, bu golle Liverpool karşısında farkı ikiye çıkardı ve maçta rahatladı.

RÖVANŞ ÖNCESİ KRİTİK SKOR

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve PSG sahadan 2-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Fransız ekibi, 14 Nisan Salı günü Anfield'da oynanacak rövanş öncesinde güçlü bir avantaj yakaladı.

YARI FİNALDE DEV EŞLEŞME İHTİMALİ

Bu eşleşmenin galibi, yarı finalde Bayern Münih ile Real Madrid arasındaki turun kazananıyla karşılaşacak. PSG, ilk maçta aldığı galibiyetle son dört takım arasına kalma yolunda önemli bir adım attı.