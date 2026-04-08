CANLI YAYIN
Geri

PSG Liverpool'u 2-0 ile devirip Şampiyonlar Ligi'nde avantajı kaptı

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında PSG, sahasında konuk ettiği Liverpool'u 2-0 mağlup ederek rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti. Parc des Princes'te oynanan mücadelede Fransız ekibi, etkili oyunuyla geceye damga vurdu.

Giriş Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • PSG, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Liverpool'u evinde 2-0 mağlup etti.
  • Desire Doue 11. dakikada ev sahibi takımı öne geçiren golü attı.
  • Khvicha Kvaratskhelia 65. dakikada PSG'nin ikinci golünü kaydetti.
  • Rövanş maçı 14 Nisan Salı günü Liverpool'un sahası Anfield'da oynanacak.
  • Turu geçen takım yarı finalde Bayern Münih ile Real Madrid eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Karşılaşmaya hızlı başlayan PSG, 11. dakikada Desire Doue'nin golüyle öne geçti. Ev sahibi ekip, bulduğu erken golün ardından oyunun kontrolünü eline aldı ve ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

KVARATSKHELIA FARKI İKİYE ÇIKARDI

İkinci yarıda da baskısını sürdüren Fransız temsilcisi, 65. dakikada Khvicha Kvaratskhelia ile bir gol daha buldu. PSG, bu golle Liverpool karşısında farkı ikiye çıkardı ve maçta rahatladı.

PSG Liverpool'u 2-0 ile devirip Şampiyonlar Ligi'nde avantajı kaptı-1

RÖVANŞ ÖNCESİ KRİTİK SKOR

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve PSG sahadan 2-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Fransız ekibi, 14 Nisan Salı günü Anfield'da oynanacak rövanş öncesinde güçlü bir avantaj yakaladı.

YARI FİNALDE DEV EŞLEŞME İHTİMALİ

Bu eşleşmenin galibi, yarı finalde Bayern Münih ile Real Madrid arasındaki turun kazananıyla karşılaşacak. PSG, ilk maçta aldığı galibiyetle son dört takım arasına kalma yolunda önemli bir adım attı.

SONRAKİ HABER

ÖNCEKİ HABER

