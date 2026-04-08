Galatasaray'dan spor tarihinde ilk! 3 kulvarda Avrupa şampiyonluğu

Galatasaray, Avrupa spor tarihine bir başarı daha ekledi. Futbolda, erkek basketbolda ve kadın basketbolda daha önce Avrupa kupaları kazanan sarı-kırmızılı kulüp, bu kez kadın voleybolda mutlu sona ulaştı. Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, 2025-2026 sezonunda CEV Kupası'nı kazanarak kulüp tarihinde voleyboldaki ilk Avrupa kupasını müzesine götürdü.

Hızlı Özet
  • Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Alberto Bigarelli yönetiminde CEV Kupası'nı kazanarak kulüp tarihinde voleybolda ilk Avrupa şampiyonluğunu elde etti.
  • Galatasaray, futbolda 2000 yılında UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa, erkek basketbolda 2015-2016 sezonunda ULEB Avrupa Kupası, kadın basketbolda 2013-2014 sezonunda Avrupa Ligi şampiyonluğu kazanmıştı.
  • Sarı-kırmızılı kulüp, kadın basketbolda 2008-2009 ve 2017-2018 sezonlarında Avrupa Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.
  • Galatasaray kadın voleybol takımı, CEV Kupası'nda daha önce 2011-2012, 2015-2016 ve 2020-2021 sezonlarında ikinci olmuştu.
  • Sarı-kırmızılı ekip, CEV Challenge Kupası'nda 2009-2010 sezonunda üçüncülük elde etmişti.

Sarı-kırmızılı kulüp, Avrupa arenasında daha önce birçok branşta önemli zaferler yaşamıştı. Galatasaray, futbolda 2000 yılında UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa'yı kazanarak Türk spor tarihine geçen bir başarı elde etmişti. Erkek basketbolda 2015-2016 sezonunda ULEB Avrupa Kupası'nı kaldıran Galatasaray, kadın basketbolda ise 2013-2014 sezonunda Avrupa Ligi şampiyonluğuna ulaşmıştı.

KADIN BASKETBOLDA DA KUPALAR GELMİŞTİ

Galatasaray, kadın basketbolda Avrupa Kupası'nda da daha önce iki kez mutlu sona ulaşmıştı. Sarı-kırmızılı ekip, 2008-2009 ve 2017-2018 sezonlarında bu organizasyonda şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Kulüp, böylece Avrupa'daki çok branşlı başarı geleneğini sürdürdü.

VOLEYBOLDA TARİHİ İLK

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı ise İtalyan başantrenör Alberto Bigarelli yönetiminde kulüp tarihine geçen bir başarıya imza attı. Avrupa'nın iki numaralı voleybol organizasyonu olan CEV Kupası'nı 2025-2026 sezonunda kazanan sarı-kırmızılılar, voleybolda ilk kez Avrupa kupasını müzesine götürdü.

DAHA ÖNCE KUPAYA YAKLAŞMIŞTI

Galatasaray, kadın voleybolda daha önce de Avrupa'da önemli dereceler elde etmişti. CEV Challenge Kupası'nda 2009-2010 sezonunu üçüncü sırada tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, CEV Kupası'nda ise 2011-2012, 2015-2016 ve 2020-2021 sezonlarında ikincilik yaşamıştı. Bu kez final engelini aşan Galatasaray, uzun süredir beklenen Avrupa zaferine ulaştı.

