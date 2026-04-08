Sarı-kırmızılı kulüp, Avrupa arenasında daha önce birçok branşta önemli zaferler yaşamıştı. Galatasaray, futbolda 2000 yılında UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa'yı kazanarak Türk spor tarihine geçen bir başarı elde etmişti. Erkek basketbolda 2015-2016 sezonunda ULEB Avrupa Kupası'nı kaldıran Galatasaray, kadın basketbolda ise 2013-2014 sezonunda Avrupa Ligi şampiyonluğuna ulaşmıştı.

KADIN BASKETBOLDA DA KUPALAR GELMİŞTİ

Galatasaray, kadın basketbolda Avrupa Kupası'nda da daha önce iki kez mutlu sona ulaşmıştı. Sarı-kırmızılı ekip, 2008-2009 ve 2017-2018 sezonlarında bu organizasyonda şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Kulüp, böylece Avrupa'daki çok branşlı başarı geleneğini sürdürdü.

VOLEYBOLDA TARİHİ İLK

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı ise İtalyan başantrenör Alberto Bigarelli yönetiminde kulüp tarihine geçen bir başarıya imza attı. Avrupa'nın iki numaralı voleybol organizasyonu olan CEV Kupası'nı 2025-2026 sezonunda kazanan sarı-kırmızılılar, voleybolda ilk kez Avrupa kupasını müzesine götürdü.

DAHA ÖNCE KUPAYA YAKLAŞMIŞTI

Galatasaray, kadın voleybolda daha önce de Avrupa'da önemli dereceler elde etmişti. CEV Challenge Kupası'nda 2009-2010 sezonunu üçüncü sırada tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, CEV Kupası'nda ise 2011-2012, 2015-2016 ve 2020-2021 sezonlarında ikincilik yaşamıştı. Bu kez final engelini aşan Galatasaray, uzun süredir beklenen Avrupa zaferine ulaştı.