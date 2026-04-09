A Milli Takımımızın da katılma hakkı kazandığı 2026 Dünya Kupası, 3 ülkde düzenlenecek. 48 takımın şampiyonluk için yarışacağı organizasyonda düdük çalacak isimler açıklandı.
Listede Türkiye'den hakem yer almadı.
FIFA'nın açıkladığı listede şu isimler var
Hakemler: AL JASSIM Abdulrahman, AL TURAIS Khalid, ARAKI Yusuke, ARTAN Omar Abdulkadir, ATCHO Pierre, BARTON Ivan, BEIDA Dahane, BENITEZ Juan Gabriel, CALDERON Juan, CLAUS Raphael, ELFATH Ismail, ESKAS Espen, FAGHANI Alireza, FALCON PEREZ Yael, FISCHER Drew, GARAY Cristian, GARCIA Katia, GHORBAL Mustapha, HERNANDEZ Alejandro, HERRERA Dario, JAYED Jalal, KAWANA-WAUGH Campbell-Kirk, KOVACS Istvan, LETEXIER Francois, MA Ning, MAKHADMEH Adham, MAKKELIE Danny, MARCINIAK Szymon, MARIANI Maurizio, MARTINEZ Hector Said, MOHAMED Amin, NATION Oshane, NYBERG Glenn, OLIVER Michael, OMAR AL ALI, ORTEGA Kevin, PENSO Tori, PINHEIRO Joao, RAMON ABATTI, RAMOS Cesar, ROJAS Andres, SCHAERER Sandro, TANTASHEV Ilgiz, TAYLOR Anthony, TEJERA Gustavo, TELLO Facundo, TOM Abongile, TURPIN Clement, VALENZUELA Jesus, VINCIC Slavko, WILTON SAMPAIO, ZWAYER Felix.
Yardımcı hakemler: ABEIGNE Amos, ABOUELREGAL Mahmoud, AKARKAD Mostafa, AL ABAKRY Mohammed, AL HAMMADI Mohamed, AL KALAF Mohammad, AL MAGALEH Saoud, AL MARRI Taleb, AL ROALLE Ahmad, ARFA Lyse, ATKINS Kyle, BARREIRO Carlos, BARWEGEN Michael, BASHEVKIN Isaak, KUPSIK Adam, BEIGI Mehbod, BELATTI Juan Pablo, BESWICK Gary, BINDONI Daniele, BISGUERRA Marco, BRINSI Zakaria, BRUNO BOSCHILIA, BRUNO PIRES, BURT Stuart, CARDOZO Eduardo, CHADE Gabriel, DANILO MANIS, DANOS Nicolas, DE ALMEIDA Stephane, DE VRIES Jan, DEL YESSO Maximiliano, DIETZ Christian, DITSOGA Boris, ENGAN Jan Erik, FIGUEIREDO Rodrigo, GAYNULLIN Timur, GOURARI Mokrane, GUZMAN Alexander, HOSSAM TAHA Ahmed, JERSON SANTOS, JESUS Bruno, KEMPTER Robert, KLANCNIK Tomaz, KOVACIC Andraz, LAKRINDIS George, LINDSAY James, LISTKIEWICZ Tomasz, LOPEZ Walter, MAIA Luciano, MAINWARING James, MARICA Mihai, MAYO Brooke, MIHARA Jun, MORA Juan Carlos, MORAN David, MORENO Tulio, MORIN Alberto, MUGNIER Cyril, NARANJO PEREZ Jose Enrique, NAVARRO Cristian, NESBITT Kathryn, NOUPUE Elvis, NUNN Adam, ORUE Michael, PAGES Benjamin, PARKER Corey, PUPIRO Antonio, RAFAEL ALVES, RAHMOUNI Mehdi, RAMIREZ Christian, RAMIREZ Sandra, RETAMAL Jose, ROCHA Miguel, RODRIGUEZ Facundo, SALDIVAR Milciades, SANCHEZ Diego, SIWELA Zakhele, SODERKVIST Andreas, STEEGSTRA Hessel, TARAN Nicolas, TEGONI Alberto, TREVIS Isaac, TSAPENKO Andrey, TUNYOGI Ferencz, URREGO Jorge, WALES Caleb, ZERHOUNI Abbes Akram, ZHOU Fei.
Video Hakemleri: AL MARRI Khamis, ALSHEHRI Abdullah, ASHOUR Mahmoud, BEBEK Ivan, BRISARD Jerome, DANKERT Bastian, DEL CERRO GRANDE Carlos, DI BELLO Marco, DICKERSON Joe, DIEPERINK Rob, EL FARIQ Hamza, EVANS Shaun, FU Ming, GALLO Nicolas, GARCIA Antonio, GILLETT Jarred, GONZALEZ Leodan, GUZMAN Tatiana, HIGLER Dennis, KWIATKOWSKI Tomasz, LARA Juan, MASTRANGELO Hernan, MIRANDA Erick, MOHAMMED OBAID KHADIM, PACHECO Guillermo, SAN Fedayi, SOTO Juan, TOSKI Rodolpho, VAN DRIESSCHE Bram, VILLARREAL Armando