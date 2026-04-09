İtalya Serie A ekibi Juventus, yaz transfer dönemi öncesinde kaleci transferi için çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlıların, İngiltere Premier Lig'de Liverpool forması giyen Alisson Becker'i listesine aldığı belirtildi.
KALEDE DEĞİŞİM PLANI
Juventus'un, yaz transfer döneminde Michele Di Gregorio ile yollarını ayırmayı planladığı ifade edildi. Torino temsilcisinin, kaleyi üst düzey ve tecrübeli bir isimle güçlendirmek istediği kaydedildi.
ALISSON İLE TEMAS KURULDU
Haberde, Juventus'un 33 yaşındaki Brezilyalı kalecinin çevresiyle temasa geçtiği ve görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği aktarıldı. Siyah-beyazlı yönetimin, transfer sürecini sezon sonuna doğru hızlandırmayı hedeflediği öne çıktı.
SERIE A'YA DÖNÜŞE SICAK BAKIYOR
Daha önce Roma forması da giyen Alisson Becker'in, yeniden İtalya'ya dönmeye sıcak baktığı belirtildi. Tecrübeli file bekçisinin Serie A'ya dönüş ihtimali, transfer gündeminde büyük ses getirdi.
PERFORMANSI
Alisson Becker, bu sezon Premier Lig'de 25 karşılaşmada görev yaptı. Brezilyalı kaleci bu maçlarda kalesinde 30 gol gördü. Liverpool ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden yıldız eldiven, Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarında yer almayı sürdürüyor.