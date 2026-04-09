SERIE A'YA DÖNÜŞE SICAK BAKIYOR

Daha önce Roma forması da giyen Alisson Becker'in, yeniden İtalya'ya dönmeye sıcak baktığı belirtildi. Tecrübeli file bekçisinin Serie A'ya dönüş ihtimali, transfer gündeminde büyük ses getirdi.

PERFORMANSI

Alisson Becker, bu sezon Premier Lig'de 25 karşılaşmada görev yaptı. Brezilyalı kaleci bu maçlarda kalesinde 30 gol gördü. Liverpool ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden yıldız eldiven, Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarında yer almayı sürdürüyor.