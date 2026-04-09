CANLI YAYIN
Geri

Juventus'tan kaleci hamlesi! Liste başında Alisson Becker var

Juventus, yeni sezonun kaleci planlamasında dikkat çeken bir ismi gündemine aldı. İtalyan devinin, Liverpool forması giyen Alisson Becker'i kadrosuna katmak için harekete geçtiği öne sürüldü.

Giriş Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Juventus, Liverpool'da forma giyen 33 yaşındaki Brezilyalı kaleci Alisson Becker'i transfer listesine aldı.
  • İtalyan kulübü, yaz transfer döneminde Michele Di Gregorio ile yollarını ayırmayı planlıyor.
  • Juventus yönetimi Alisson'un çevresiyle temasa geçti ve görüşmelerin olumlu ilerlediği belirtildi.
  • Daha önce Roma forması da giyen Alisson Becker'in İtalya'ya dönmeye sıcak baktığı ifade edildi.
  • Alisson Becker bu sezon Premier Lig'de 25 maçta görev aldı ve Liverpool ile sözleşmesi 2027'ye kadar devam ediyor.

İtalya Serie A ekibi Juventus, yaz transfer dönemi öncesinde kaleci transferi için çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlıların, İngiltere Premier Lig'de Liverpool forması giyen Alisson Becker'i listesine aldığı belirtildi.

KALEDE DEĞİŞİM PLANI

Juventus'un, yaz transfer döneminde Michele Di Gregorio ile yollarını ayırmayı planladığı ifade edildi. Torino temsilcisinin, kaleyi üst düzey ve tecrübeli bir isimle güçlendirmek istediği kaydedildi.

ALISSON İLE TEMAS KURULDU

Haberde, Juventus'un 33 yaşındaki Brezilyalı kalecinin çevresiyle temasa geçtiği ve görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği aktarıldı. Siyah-beyazlı yönetimin, transfer sürecini sezon sonuna doğru hızlandırmayı hedeflediği öne çıktı.

SERIE A'YA DÖNÜŞE SICAK BAKIYOR

Daha önce Roma forması da giyen Alisson Becker'in, yeniden İtalya'ya dönmeye sıcak baktığı belirtildi. Tecrübeli file bekçisinin Serie A'ya dönüş ihtimali, transfer gündeminde büyük ses getirdi.

PERFORMANSI

Alisson Becker, bu sezon Premier Lig'de 25 karşılaşmada görev yaptı. Brezilyalı kaleci bu maçlarda kalesinde 30 gol gördü. Liverpool ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden yıldız eldiven, Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarında yer almayı sürdürüyor.

Fenerbahçe kanatlanacak! İmza Dünya Kupası öncesinde atılacak
SONRAKİ HABER

Fenerbahçe'den kanat bombası!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler