Anadolu Efes Partizan'ı evinde 79-72 yendi

Basketbol EuroLeague'in 36. haftasında Anadolu Efes, normal süresi 65-65 tamamlanan mücadelede Partizan'ı uzatmada 79-72 mağlup etti. Lacivert-beyazlı ekip, bu sonuçla EuroLeague'de 4 maç sonra kazandı.

  • Anadolu Efes, THY EuroLeague'de Partizan'ı uzatmada 79-72 yenerek 4 maç sonra galibiyet aldı.
  • Anadolu Efes normal süresi 65-65 biten maçta uzatma bölümüne 7-0'lık seriyle başlayarak galibiyeti garantiledi.
  • Shane Larkin'in takımında Jordan Loyd 24 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olurken Vincent Poirier 17 sayı kaydetti.
  • Partizan ikinci çeyrekte Milton'un etkili performansıyla farkı çift hanelere çıkararak devre arası 36-24 önde girdi.
  • Anadolu Efes bu galibiyetle EuroLeague'de 11. galibiyetini elde ederken Partizan 21. yenilgisini yaşadı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Anadolu Efes, özellikle Loyd'un skorer oyunuyla ilk periyotta üstünlüğü eline aldı. Lacivert-beyazlı takım, düşük skorlu geçen ilk çeyreği 15-13 önde kapattı.

PARTİZAN İKİNCİ ÇEYREKTE FARKI AÇTI

İkinci periyotta oyunun kontrolünü eline alan Partizan, hücumda ritmini buldu. Milton'un etkili performansıyla farkı çift hanelere çıkaran Sırp ekibi, soyunma odasına 36-24 üstün gitti.

ÜÇÜNCÜ PERİYOTTA DENGE BOZULMADI

Üçüncü çeyreğin ilk bölümünde iki takım da skor üretmekte zorlandı. Kalan dakikalarda karşılıklı basketler gelirken Partizan, farkın 6 sayının altına inmesine izin vermedi. Konuk ekip, son periyoda 50-43 önde girdi.

ANADOLU EFES GERİ DÖNDÜ

Dördüncü çeyreğe daha istekli başlayan Anadolu Efes, Poirier'nin basketiyle 35. dakikada 56-55 öne geçti. Son bölümde skor üstünlüğü birkaç kez el değiştirirken Partizan, bitime 4 saniye kala serbest atış çizgisinden bulduğu sayılarla skoru 65-65'e getirdi. Lacivert-beyazlı ekip, son hücumda Poirier ile skor üretemeyince mücadele uzatmaya gitti.

UZATMADA FARKINI GÖSTERDİ

Uzatma bölümüne 7-0'lık seriyle giren Anadolu Efes, üstünlüğü tamamen eline aldı. Kalan bölümde hata yapmayan lacivert-beyazlılar, parkeden 79-72 galip ayrıldı.

4 MAÇ SONRA GELEN GALİBİYET

Bu sonuçla Anadolu Efes, EuroLeague'de 4 maç sonra kazanarak 11. galibiyetini elde etti. Partizan ise 21. yenilgisini yaşadı.

LOYD VE POIRIER ÖNE ÇIKTI

Anadolu Efes'te Loyd 24 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Poirier ise 17 sayılık katkısıyla galibiyette önemli rol oynadı. Larkin de 9 sayıyla takımına destek verdi.

