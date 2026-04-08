Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 28 haftasını 63 puanla 3. sırada tamamladı. Karadeniz ekibi, ligin ikinci yarısının puan tablosuna bakıldığında ise en çok puan toplayan takım olarak olarak öne çıktı. Bordo- Mavililer, ligin ilk yarısını 17 maç sonunda 35 puanla tamamlarken, ikinci devrede ise 28 puanı hanesine yazdırdı.



Sezonun İlk yarısını 42 puanla lider tamamlayan Galatasaray, ikinci yarıda bir maç eksiği ile 22 puan alarak 64 puan kazandı.



BAŞARILI TABLO



Averajla ikinci sırada yer alan Fenerbahçe ise ikinci devrede 24 puanı hanesine yazdırıp puanını 63 yaptı. Trabzonspor ise ikinci yarıda oynadığı 11 karşılaşmada 28 puan toplayarak, hem puanını 63'e yükseltti hem de ikinci yarının en başarılı takımı olmayı başardı.





DEPLASMANDA BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR



Trabzonspor, ligde son deplasman yenilgisini 106 gün önce Gençlerbirliği karşısında 4-3'lük sonuçla aldı. Bu yenilgiden sonra Karadeniz ekibi, son 6 dış saha maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi.





SAVUNMANIN DUVARI: SAVİC



Stefan Savic, kritik müdahaleleri, hava toplarındaki üstünlüğü ve oyunu okuma becerisiyle takımının en güvenilir isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. 35 yaşındaki Karadağlı yıldız, Batagov'un yokluğunda G.Saray derbisinin kazanılmasında tecrübesi ile rol oynadı.