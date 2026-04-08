Süper Lig'de bugün 27. haftanınerteleme maçında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Galatasaray'da önemli bir gelişme yaşandı.

Başkan Dursun Özbek'in takımı İzmir seyahati öncesi Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde ziyaret ettiği öğrenildi. Kritik maç öncesi teknik heyet ve takımla görüşüp moral veren ve futbolculara bir konuşma yapan Özbek'in, "Kritik bir maça çıkacağız. Sizlere güvenim tam. Bize yakışan bir oyunla galip geleceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandığı öğrenildi.



TRABZON MAÇINI UNUTUN



Sözlerini sürdüren Özbek'in, "Puan farkını 4'e çıkaracağız. Şampiyonluğun en güçlü adayı biziz. Mayıslar yine bizim olacak. Trabzon maçını unutun. Böyle kayıplar olabilir. Önümüzdeki kritik bir maç var. Bu maçla yeniden çıkış yakalayıp sezon sonunda mutlu sona ulaşacağız" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Futbolcuların da bu konuşmanın ardından Dursun Özbek'e galibiyet sözü verdiği belirlendi.