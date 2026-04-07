CANLI YAYIN
Geri

Beşiktaş’ın kanatları kırıldı: Yıldız isimler golü unuttu

Vaclav Cerny, son 8 maçta gol atamazken bu süreçte sadece 2 asistlik katkı yaptı. Cengiz Ünder ise 9 maçtır gol atamıyor. Milot Rashica'nın 23 maçta 1 golü var. Jota Silva da son gol sevincini 14 maç önec yaşadı. 6 maçtır sakat olan El Bilal Toure de son golünü 11 maç önce kaydetti

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Beşiktaş'ın kanat oyuncuları, son dönemde gol yollarında sessiz kaldı.

Cengiz Ünder (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

Çekyalı yıldız Vaclav Cerny, son 8 maçta gol atmazken bu süreçte sadece 2 asistlik katkı sağladı. Cerny son golünü Konyaspor'a karşı attı. Cengiz Ünder ise son 9 maçtır gol atamıyor. Cengiz'in son golü Eyüpspor'a karşı gelmişti. O golden bu yana asist katkısı da gelmedi. Milot Rashica da 23 maçta sadece 1 gol atabildi.


Kosovalı futbolcu tek golünü 11 maç önce Rizespor'a attı. Jota Silva da benzer bir sessizlik içinde. Son golünü 14 maç önce Karagümrük'e karşı atan Portekizli, son 8 maçta toplam 2 dakika süre alabildi.

Jota Silva

El Bilal Toure ise son golünü 11 maç önce Kayserispor'a karşı attı. 24 yaşındaki Malili forvet, son 6 maçta sakatlık nedeniyle forma giyemedi. Beşiktaş'ın kanat hattındaki bu genel suskunluk, takımın hücum gücünü de ciddi şekilde sınırladı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler