Ev sahibi ekip karşılaşmanın henüz 5. dakikasında Florian Grillitsch'in golüyle öne geçti. Braga, erken gelen golle birlikte mücadelede üstünlüğü eline aldı ve ilk bölümde rakibine baskı kurdu.

BETIS'İN GOLÜ VAR'A TAKILDI

Real Betis, Braga'nın golüne çok kısa süre içinde cevap verme fırsatı yakaladı. İspanyol ekibi 7. dakikada Marc Bartra ile ağları havalandırdı ancak pozisyonun ardından VAR incelemesi devreye girdi. İnceleme sonrası gol geçerli sayılmadı.

EŞİTLİK PENALTIDAN GELDİ

İkinci yarıda baskısını artıran Real Betis, aradığı golü 61. dakikada buldu. Kazanılan penaltıda topun başına geçen Cucho Hernandez, hata yapmadı ve skoru 1-1'e getirdi. Kalan bölümde başka gol olmayınca taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

AMRABAT İLK 11'DE BAŞLADI

Fenerbahçe'nin Real Betis'e kiraladığı Sofyan Amrabat, mücadeleye ilk 11'de başladı. Faslı orta saha oyuncusu, karşılaşmanın ikinci yarısı öncesinde oyundan alındı ve 46. dakikada yerini Antony'e bıraktı.

DEMİR EGE SÜRE ALMADI

Braga kadrosunda yer alan Türk futbolcu Demir Ege Tıknaz ise maçı kulübede tamamladı. Genç oyuncu, karşılaşmada süre şansı bulamadı.

RÖVANŞ 16 NİSAN'DA

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 16 Nisan Perşembe günü saat 22.00'de İspanya'da oynanacak. Çeyrek final eşleşmesinde yarı finale yükselecek takım bu mücadelede belli olacak.