Genç futbolcu yaşadığı fiziksel sıkıntılar nedeniyle önceki gün yapılan antrenmana katılmadı ve dinlendirildi.

Barış Alper Yılmaz uzun süredir sakatlığıyla mücadele ederek maçlara çıkıyor ve özellikle Kosova milli maçı ile Trabzonspor karşılaşmasında ağrıları arttı.

Victor Osimhen'in sakatlığı ve Mauro Icardi'nin formsuzluğu nedeniyle santrfor hattında alternatifleri sınırlı kalan Galatasaray'da gözler Barış Alper Yılmaz'a çevrildi. Teknik direktör Okan Buruk'un Göztepe karşısında ileri uçta genç futbolcuya görev vermesi beklenirken, ortaya çıkan son detay planları etkileyebilecek bir gelişme olarak öne çıktı.

AĞRILARLA MÜCADELE EDİYOR

Asıl pozisyonu kanat olan Barış Alper Yılmaz'ın uzun süredir sakatlığı bulunmasına rağmen forma giymeye devam ettiği öğrenildi. Genç futbolcunun özellikle son haftalarda ciddi fedakarlık yaparak sahada kaldığı belirtildi.

KOSOVA VE TRABZONSPOR MAÇLARINDA SIKINTI YAŞADI

Barış Alper Yılmaz'ın Kosova ile oynanan milli maçta ağrılarının bulunduğu, Trabzonspor karşılaşmasında ise bu sorunun daha da arttığı ifade edildi. Sarı-kırmızılı futbolcunun yaşadığı fiziksel sıkıntının son maçta daha belirgin hale geldiği kaydedildi.

ANTRENMANA KATILMADI

Yaşadığı ağrılar nedeniyle Barış Alper Yılmaz'ın önceki gün yapılan antrenmanda yer almadığı ve dinlendirildiği belirtildi. Teknik heyetin, oyuncunun durumunu yakından takip ettiği öğrenildi.

İĞNE TEDAVİSİYLE SAHADA OLABİLİR

Okan Buruk ile bir görüşme yapan Barış Alper Yılmaz'ın kritik Göztepe maçını kaçırmak istemediği ifade edildi. Genç futbolcunun iğne tedavisiyle sahaya çıkabileceği iddiası, maç öncesi Galatasaray cephesindeki en önemli başlıklardan biri haline geldi.