GOLLER PEŞ PEŞE GELDİ

Batman Petrolspor'un galibiyet gollerini 7. dakikada Kerim Frei, 78. dakikada Rahman Buğra Çağıran ve 90+4. dakikada Emir Alagöz kaydetti. Ev sahibi ekipte ise 41. dakikada Şahin Fıstıkcı ve 69. dakikada Samet Emre Gündüz fileleri havalandırdı.

BİTİME 3 HAFTA KALA İLAN ETTİ

Bu sonucun ardından puanını 79'a yükselten Batman Petrolspor, en yakın takipçisi Muğlaspor ile arasındaki farkı 14 puana çıkardı. Böylece Batman ekibi, ligin tamamlanmasına 3 hafta kala şampiyonluğu garantileyerek Trendyol 1. Lig biletini aldı.

24 YIL SONRA YENİDEN 1. LİG'DE

Batman Petrolspor, uzun yıllar süren hasretin ardından yeniden 1. Lig'e döndü. Batman temsilcisi, son olarak 2001-2002 sezonunda 1. Lig'de mücadele etmişti. Gelen bu şampiyonluk, kulüp tarihinin en önemli başarıları arasındaki yerini aldı.