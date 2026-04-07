Basketbol Avrupa Ligi'nde 14 Kasım 2025 tarihinde Bayern Münih ile oynanan maçta sakatlanan Shane Larkin, uzun aranın ardından yeniden sahaya çıktı. Deneyimli oyuncu, 145 gün sonra Anadolu Efes taraftarının önünde forma giydi.

AMELİYAT OLMUŞTU

33 yaşındaki basketbolcu, 3 Aralık 2025'te sol kasık tendonundan ameliyat oldu. Operasyonun ardından tedavi ve rehabilitasyon sürecine giren Larkin, uzun süren çalışmalar sonrası yeniden maç kadrosuna dahil edildi.

PARTIZAN MAÇINDA DÖNDÜ

Shane Larkin, EuroLeague'in 36. haftasında Partizan ile oynanan karşılaşmanın 8. dakikasında oyuna girerek parkelere dönüş yaptı. Lacivert-beyazlı ekipte yıldız oyuncunun yeniden süre alması, takım adına önemli bir gelişme oldu.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Shane Larkin, bu sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2, EuroLeague'de ise 12 karşılaşmada forma giydi. Yıldız oyuncunun dönüşü, Anadolu Efes'in sezonun kritik bölümünde rotasyonunu güçlendirdi.