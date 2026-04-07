CANLI YAYIN
Geri

Shane Larkin parkelere döndü! 5 ay sonra idmanda

Anadolu Efes'in milli basketbolcusu Shane Larkin, uzun süren sakatlık döneminin ardından yeniden formasına kavuştu. Lacivert-beyazlı takımın yıldız ismi, yaklaşık 5 ay sonra parkelere dönerek taraftarları sevindirdi.

Giriş Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Shane Larkin, 14 Kasım 2025'te Bayern Münih maçında sakatlanmasının ardından 145 gün sonra Partizan karşılaşmasında sahaya döndü.
  • 33 yaşındaki basketbolcu, 3 Aralık 2025'te sol kasık tendonundan ameliyat olmuş ve uzun rehabilitasyon süreci geçirmişti.
  • Larkin, EuroLeague'in 36. haftasında Partizan maçının 8. dakikasında oyuna girerek Anadolu Efes formasıyla parkelere döndü.
  • Yıldız oyuncu bu sezon sakatlık öncesi Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2, EuroLeague'de 12 maçta forma giymişti.

Basketbol Avrupa Ligi'nde 14 Kasım 2025 tarihinde Bayern Münih ile oynanan maçta sakatlanan Shane Larkin, uzun aranın ardından yeniden sahaya çıktı. Deneyimli oyuncu, 145 gün sonra Anadolu Efes taraftarının önünde forma giydi.

AMELİYAT OLMUŞTU

33 yaşındaki basketbolcu, 3 Aralık 2025'te sol kasık tendonundan ameliyat oldu. Operasyonun ardından tedavi ve rehabilitasyon sürecine giren Larkin, uzun süren çalışmalar sonrası yeniden maç kadrosuna dahil edildi.

PARTIZAN MAÇINDA DÖNDÜ

Shane Larkin, EuroLeague'in 36. haftasında Partizan ile oynanan karşılaşmanın 8. dakikasında oyuna girerek parkelere dönüş yaptı. Lacivert-beyazlı ekipte yıldız oyuncunun yeniden süre alması, takım adına önemli bir gelişme oldu.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Shane Larkin, bu sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2, EuroLeague'de ise 12 karşılaşmada forma giydi. Yıldız oyuncunun dönüşü, Anadolu Efes'in sezonun kritik bölümünde rotasyonunu güçlendirdi.

