Manchester United'dan Aston Villa'ya kiralık olarak transfer edilen Jadon Sancho'nun hem Aston Villa hem de Manchester United ile sözleşmesi haziran ayında sona erecek.

DORTMUND'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Aston Villa'yla kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek Sancho''un Manchester United'la olan kontratı da haziran ayında bitiyor. Yaz transfer dönemi için serbest oyuncu statüsünde olması beklenen İngiliz oyuncu için eski takımı Borussia Dortmund'dan açıklama geldi.

'JADON İÇİN DE AYNI ŞEYİ YAPIYORUZ'

Alman ekibinin sportif direktörü Lars Ricken, Bild'e verdiği röportajda Sancho'yla ilgilendiklerini söyledi. Ricken açıklamasında, "Kulüp birçok oyuncuyu inceliyor, analiz ediyor ve takımı geliştirebilecekleri bölgeler hakkında değerlendirme yapıyor. Jadon için de aynı şeyi yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

SANCHO'NUN KARİYERİ

Futbol kariyerine İngiltere'de başlayan Jadon Sancho, Watford ve Manchester City altyapılarında forma giydikten sonra 2017'de Borussia Dortmund'a transfer olmuştu.

FENERBAHÇE İLE ANILIYORDU

Kariyerinin en iyi dönemini burada geçiren Sancho, 2021'de İngiltere'ye Manchester United formasıyla dönmüş ancak beklentilerin uzağında kalmıştı. Geçtiğimiz sezonu Chelsea'da kiralık olarak geçiren 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon Aston Villa'ya imza attı. Sancho, son iki transfer döneminde Fenerbahçe ile anılmıştı.