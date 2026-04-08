Adı Fenerbahçe ile anılan Jadon Sancho için açıklama! "Aynı şeyi yapıyoruz"

Hem yazın hem de kışın Fenerbahçe'nin gündemine gelen Jadon Sancho ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Yıldız futbolcu ile ilgili Almanya'dan bir açıklama geldi ve değerlendirme yapılan isimler arasında olduğu ifade edildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
  • Manchester United'dan Aston Villa'ya kiralık olarak transfer edilen Jadon Sancho'nun hem Aston Villa hem de Manchester United ile sözleşmesi haziran ayında sona erecek.
  • Borussia Dortmund Sportif Direktörü Lars Ricken, serbest kalacak Jadon Sancho'yu incelediklerini ve değerlendirme yaptıklarını açıkladı.
  • 26 yaşındaki İngiliz futbolcu, 2017'de Borussia Dortmund'a transfer olmuş ve kariyerinin en iyi dönemini bu kulüpte geçirmişti.
  • Sancho, 2021'de Manchester United'a döndükten sonra beklentileri karşılayamamış ve geçen sezon Chelsea'de kiralık oynamıştı.
  • İngiliz oyuncu, son iki transfer döneminde Fenerbahçe ile anılmıştı.

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'dan Aston Villa'ya kiralık olarak transfer olan Jadon Sancho'nun yeni sezondaki takımı belirsizliğini koruyor.

DORTMUND'DAN AÇIKLAMA GELDİ
Aston Villa'yla kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek Sancho''un Manchester United'la olan kontratı da haziran ayında bitiyor. Yaz transfer dönemi için serbest oyuncu statüsünde olması beklenen İngiliz oyuncu için eski takımı Borussia Dortmund'dan açıklama geldi.

'JADON İÇİN DE AYNI ŞEYİ YAPIYORUZ'
Alman ekibinin sportif direktörü Lars Ricken, Bild'e verdiği röportajda Sancho'yla ilgilendiklerini söyledi. Ricken açıklamasında, "Kulüp birçok oyuncuyu inceliyor, analiz ediyor ve takımı geliştirebilecekleri bölgeler hakkında değerlendirme yapıyor. Jadon için de aynı şeyi yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

SANCHO'NUN KARİYERİ
Futbol kariyerine İngiltere'de başlayan Jadon Sancho, Watford ve Manchester City altyapılarında forma giydikten sonra 2017'de Borussia Dortmund'a transfer olmuştu.

FENERBAHÇE İLE ANILIYORDU
Kariyerinin en iyi dönemini burada geçiren Sancho, 2021'de İngiltere'ye Manchester United formasıyla dönmüş ancak beklentilerin uzağında kalmıştı. Geçtiğimiz sezonu Chelsea'da kiralık olarak geçiren 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon Aston Villa'ya imza attı. Sancho, son iki transfer döneminde Fenerbahçe ile anılmıştı.

