Galatasaray 63 golle Süper Lig'in en golcü takımı olurken Göztepe ile birlikte 20'şer gol yiyerek ligin en az gol yiyen takımları arasında yer alıyor.

Galatasaray, Süper Lig'de 64 puanla lider konumda bulunurken Fenerbahçe ve Trabzonspor'un 1 puan önünde İzmir'de Göztepe'ye konuk oluyor.

İLK 11'LER

GALATASARAY: Uğurcan, Boey, Sanchez, Singo, Eren, Lemina, İlkay, Asprilla, Sallai, Sane, Barış Alper.

ZİRVEDE FARK 1 PUAN

Süper Lig'de çıktığı 27 maçta 20 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, maç eksiğiyle 64 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, en yakın takipçileri Fenerbahçe ile Trabzonspor'un 1 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor. Sezonda 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Göztepe ise 46 puanla 5. sırada yer alıyor.

OSIMHEN VE ABDÜLKERİM YOK

Galatasaray'da Victor Osimhen ile Abdülkerim Bardakcı, Göztepe karşısında forma giyemiyor. Tedavisi süren Osimhen'in yanı sıra Trabzonspor maçının ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Abdülkerim de kadroda yer almıyor.

EREN ELMALI SINIRDA

Galatasaray'da Eren Elmalı, Göztepe maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu sezon ligde 3 kez sarı kart gören milli futbolcu, bu karşılaşmada da kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak Kocaelispor maçında forma giyemeyecek.

LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon hücum performansıyla öne çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, 63 golle ligin en fazla skor üreten takımı konumunda bulunuyor. Bu alanda Galatasaray'ı 62 golle Fenerbahçe, 55 golle Trabzonspor takip ediyor.

SAVUNMALARIYLA ÖNE ÇIKIYORLAR

Göztepe ile Galatasaray, ligin en az gol yiyen iki ekibi olarak karşı karşıya geliyor. İki takım da bu sezon kalesinde 20'şer gol gördü. Bu istatistik, İzmir'deki mücadelede savunma güvenliğinin belirleyici olabileceğini ortaya koyuyor.

GALATASARAY'IN TÜM YENİLGİLERİ DEPLASMANDA

Galatasaray, bu sezon ligde yaşadığı 3 mağlubiyeti de deplasmanda aldı. Sarı-kırmızılı ekip, dış sahada oynadığı 13 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Bu karşılaşmalarda 25 gol atan Galatasaray, kalesinde 9 gol gördü. Lider takım, deplasmandaki yenilgilerini Kocaelispor, TÜMOSAN Konyaspor ve Trabzonspor karşısında aldı.

OKAN BURUK ESKİ TAKIMINA KARŞI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçmişte çalıştırdığı Göztepe'ye bu kez rakip oluyor. İzmir ekibinde 2016 ile 2017 yılları arasında görev yapan Buruk, Galatasaray'ın başında Göztepe'ye karşı çıktığı 3 maçın tamamını kazandı.

GÖZTEPE'DE EKSİKLER VAR

Göztepe'de Bokele kart cezası nedeniyle Galatasaray maçında forma giyemiyor. İzmir temsilcisinde sakatlıkları bulunan İsmail Köybaşı ile Furkan Bayır'ın da karşılaşmada görev yapması beklenmiyor.

REKABETTE 64. RANDEVU

Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig tarihinde 64. kez karşı karşıya geliyor. Geride kalan 63 maçta Galatasaray 38, Göztepe 12 galibiyet aldı. 13 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Gol sayılarında da sarı-kırmızılıların 102-46 üstünlüğü bulunuyor.

İZMİR'DE GALATASARAY ÜSTÜNLÜĞÜ

İki takım, Süper Lig tarihinde İzmir'de 32. kez kozlarını paylaşıyor. Geride kalan maçlarda Galatasaray 17, Göztepe 9 galibiyet elde etti. 5 mücadelede eşitlik bozulmadı. İzmir'deki karşılaşmalarda Galatasaray 47, Göztepe ise 27 gol kaydetti.

GALATASARAY SON 8 MAÇI KAZANDI

Galatasaray, Göztepe ile oynadığı son 8 Süper Lig maçını da galibiyetle tamamladı. Sarı-kırmızılı ekip, bu süreçte rakip fileleri 21 kez havalandırırken kalesinde 8 gol gördü. Galatasaray ayrıca İzmir deplasmanında oynadığı son 7 lig maçının 6'sından da galibiyetle ayrıldı.

EN FARKLI SKORLAR GALATASARAY'DAN

Taraflar arasındaki rekabette en farklı galibiyetleri Galatasaray elde etti. Sarı-kırmızılı ekip, 1978-1979 sezonunda İstanbul'da 6-1, 1959 sezonunda ise İzmir'de 5-0 kazandı. Göztepe ise rakibi karşısındaki en farklı galibiyetlerinde 2 fark yakalayabildi.