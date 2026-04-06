Okan Buruk'un teknik direktörlüğünde son yıllarda Süper Lig'de başarı yakalayan Galatasaray, özellikle derbi performansıyla öne çıkmıştı.
Sarı-kırmızılı ekip, Buruk'un ilk 3 sezonunda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı oynadığı karşılaşmalarda istikrarlı sonuçlar alarak şampiyonluk yolunda önemli avantaj elde etti.
Bu süreçte derbiler, takımın puan toplama istikrarında belirleyici rol oynadı.
ÖNCEKİ SEZONLARDA YÜKSEK ORAN
Galatasaray, Okan Buruk yönetimindeki ilk 3 sezonda oynadığı 6'şar derbide 4'er galibiyet elde etti. Bu performans, sarı-kırmızılı ekibin söz konusu dönemde yüzde 67'lik galibiyet oranına ulaşmasını sağladı. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor karşısında alınan bu sonuçlar, şampiyonlukların temel unsurlarından biri oldu.
BU SEZON DÜŞÜŞ YAŞANDI
Bu sezon ise tablo değişti. Galatasaray, oynadığı 5 büyük maçta yalnızca 1 galibiyet alırken, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Bu sonuçlarla birlikte takımın derbi galibiyet oranı yüzde 20 seviyesine geriledi. Önceki sezonlara kıyasla hücum üretkenliği ve sonuç alma istikrarında düşüş görüldü.
Galatasaray, ligdeki son derbisini 26 Nisan'da sahasında Fenerbahçe ile oynayacak. Bu karşılaşma, sezon içindeki derbi performansının son göstergesi olacak.