Onuachu durdurulamıyor: Trabzonspor tarihinin en golcü yabancısı olmaya çok yakın

22 kez fileleri havalandıran ve krallıkta zirvede olan Paul Onuachu, Trabzon'da bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncu rekorunu kıracak

Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu, adım adım rekora koşuyor. Süper Lig'in 28'nci haftasında evinde Galatasaray ağlarını da havalandırarak ligde 22 gole ulaşan tecrübeli oyuncu kalan 6 maçta kulüp tarihine geçmeye çok yaklaştı.

Onuachu, Trabzonspor'da 1995- 96 sezonunda 25 gol ile gol kralı olan Şota Arveladze ile 2019-2020 sezonunda 24 gol ile aynı başarıyı gösteren Alexander Sörloth'a yaklaştı.

Nijeryalı oyuncu kalan 6 haftada 3 gol bulması halinde Sörloth'u geçerek Şota Arveladze'yi yakalayacak.


2.01 boyundaki dev forvet geride kalan haftalarda ligde 4 gol bulması halinde ise bir sezonda Trabzonspor'da en çok gol atan yabancı oyuncu olarak rekoru eline geçirecek. Onuachu, şimdi gözünü hafta sonu oynanacak olan Alanyaspor maçına çevirmiş durumda.

