Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu, adım adım rekora koşuyor. Süper Lig'in 28'nci haftasında evinde Galatasaray ağlarını da havalandırarak ligde 22 gole ulaşan tecrübeli oyuncu kalan 6 maçta kulüp tarihine geçmeye çok yaklaştı.

Onuachu, Trabzonspor'da 1995- 96 sezonunda 25 gol ile gol kralı olan Şota Arveladze ile 2019-2020 sezonunda 24 gol ile aynı başarıyı gösteren Alexander Sörloth'a yaklaştı.

Nijeryalı oyuncu kalan 6 haftada 3 gol bulması halinde Sörloth'u geçerek Şota Arveladze'yi yakalayacak.



2.01 boyundaki dev forvet geride kalan haftalarda ligde 4 gol bulması halinde ise bir sezonda Trabzonspor'da en çok gol atan yabancı oyuncu olarak rekoru eline geçirecek. Onuachu, şimdi gözünü hafta sonu oynanacak olan Alanyaspor maçına çevirmiş durumda.