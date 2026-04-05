Galatasaray, bu sezon Victor Osimhen'in forma giyemediği süreçte hücum hattında beklenen üretkenliği yakalayamadı. Sarı-kırmızılı ekip, Nijeryalı golcünün kaçırdığı 11 karşılaşmanın 6'sında puan kaybı yaşadı. Bu periyotta alınan 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik, toplamda 14 puanın kaybedilmesine neden oldu. Süper Kupa finalinde Fenerbahçe karşısında alınan yenilgi de bu tabloya eklendi.



BÜYÜK MAÇLARDA ETKİSİZ KALDI Osimhen'in yokluğunda hücum hattının lideri olarak tercih edilen Mauro Icardi, kritik karşılaşmalarda etkili olamadı. Eintracht Frankfurt, Union Saint-Gilloise, Fenerbahçe ve Trabzonspor karşılaşmalarında gol katkısı veremeyen Arjantinli oyuncu, takımın hücum gücünde düşüş yaşanmasına neden oldu. Teknik direktör Okan Buruk ise oyuncusuna destek vererek, "En yüksek seviyede mücadele veriyor ama bazen olmuyor" değerlendirmesinde bulundu.