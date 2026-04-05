Galatasaray, Victor Osimhen’in yokluğunda puan kayıpları yaşarken, Mauro Icardi’nin düşük performansı dikkat çekti. Sarı-kırmızılı ekip, 11 maçta 14 puan kaybetti, hücum verimliliği geriledi. Bu performansına devam etmesi durumunda Icardi ile sözleşme yenilenmesi beklenmiyor.

Galatasaray, bu sezon Victor Osimhen'in forma giyemediği süreçte hücum hattında beklenen üretkenliği yakalayamadı. Sarı-kırmızılı ekip, Nijeryalı golcünün kaçırdığı 11 karşılaşmanın 6'sında puan kaybı yaşadı. Bu periyotta alınan 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik, toplamda 14 puanın kaybedilmesine neden oldu. Süper Kupa finalinde Fenerbahçe karşısında alınan yenilgi de bu tabloya eklendi.

BÜYÜK MAÇLARDA ETKİSİZ KALDI

Osimhen'in yokluğunda hücum hattının lideri olarak tercih edilen Mauro Icardi, kritik karşılaşmalarda etkili olamadı. Eintracht Frankfurt, Union Saint-Gilloise, Fenerbahçe ve Trabzonspor karşılaşmalarında gol katkısı veremeyen Arjantinli oyuncu, takımın hücum gücünde düşüş yaşanmasına neden oldu. Teknik direktör Okan Buruk ise oyuncusuna destek vererek, "En yüksek seviyede mücadele veriyor ama bazen olmuyor" değerlendirmesinde bulundu.

RAKAMLAR VERİMLİLİĞİN DÜŞTÜĞÜNÜ GÖSTERİYOR

Galatasaray, puan kaybettiği 6 maçta yalnızca 3 gol atabildi. Bu goller Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Singo'dan geldi. Mauro Icardi ise bu süreçte rakip kaleye 14 şut gönderirken isabet sağlayamadı ve gol katkısı üretemedi. Arjantinli forvetin gol beklentisi ortalaması 0.21'de kaldı.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Icardi'nin performansı, yeni kontrat ihtimalini belirsiz hale getirdi. 40 maçta 15 gol ve 2 asistlik katkı sağlayan oyuncunun mevcut form grafiğini sürdürmesi halinde kulübün sözleşme yenileme konusunda farklı bir karar alması bekleniyor.

