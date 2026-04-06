Süper Lig'in 28. haftasında oynanan derbide Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Karşılaşmada 90 dakika boyunca gol sesi çıkmazken, uzatma dakikalarında verilen penaltı kararı sonucu belirledi. Topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, 90+11. dakikada attığı golle takımına galibiyeti getirdi.
PENALTI KARARI DETAYLI İNCELENDİ
Karşılaşmanın ardından penaltı pozisyonu tartışmaların merkezine yerleşti. Merkez Hakem Kurulu'nun Portekizli hakem eğitmenleri Joao Capela ve Vitor Melo Pereira, söz konusu pozisyonu detaylı şekilde analiz etti.
IFAB KURALLARINA UYGUN BULUNDU
Yapılan değerlendirmede, pozisyonun IFAB kurallarına uygun olduğu belirtildi. İncelemede faulün ceza sahası dışında başladığı ancak ihlalin ceza sahası içinde devam ettiği, bu nedenle penaltı kararının doğru olduğu ifade edildi.
HAKEME OLUMLU RAPOR
Karşılaşmayı yöneten Yasin Kol'un performansı da raporda yer aldı. Portekizli eğitmenlerin, hakemin genel yönetimini başarılı bulduğu ve derbi performansı için olumlu değerlendirme yaptığı aktarıldı. Bu raporla birlikte karşılaşmadaki kritik kararın doğruluğu MHK tarafından teyit edilmiş oldu.