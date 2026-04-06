MHK eğitmenlerinden derbiye olumlu rapor

Fenerbahçe – Beşiktaş derbisinde verilen penaltı kararı, MHK danışmanları tarafından kurallara uygun bulundu. Yasin Kol’un performansı da olumlu değerlendirildi.

MHK eğitmenlerinden derbiye olumlu rapor

Süper Lig'in 28. haftasında oynanan derbide Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Karşılaşmada 90 dakika boyunca gol sesi çıkmazken, uzatma dakikalarında verilen penaltı kararı sonucu belirledi. Topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, 90+11. dakikada attığı golle takımına galibiyeti getirdi.

PENALTI KARARI DETAYLI İNCELENDİ

Karşılaşmanın ardından penaltı pozisyonu tartışmaların merkezine yerleşti. Merkez Hakem Kurulu'nun Portekizli hakem eğitmenleri Joao Capela ve Vitor Melo Pereira, söz konusu pozisyonu detaylı şekilde analiz etti.

MHK eğitmenlerinden derbiye olumlu rapor-2
IFAB KURALLARINA UYGUN BULUNDU

Yapılan değerlendirmede, pozisyonun IFAB kurallarına uygun olduğu belirtildi. İncelemede faulün ceza sahası dışında başladığı ancak ihlalin ceza sahası içinde devam ettiği, bu nedenle penaltı kararının doğru olduğu ifade edildi.

MHK eğitmenlerinden derbiye olumlu rapor-3
HAKEME OLUMLU RAPOR

Karşılaşmayı yöneten Yasin Kol'un performansı da raporda yer aldı. Portekizli eğitmenlerin, hakemin genel yönetimini başarılı bulduğu ve derbi performansı için olumlu değerlendirme yaptığı aktarıldı. Bu raporla birlikte karşılaşmadaki kritik kararın doğruluğu MHK tarafından teyit edilmiş oldu.

