Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nun uzatma dakikalarında attığı penaltı golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertliler, Trabzonspor'un ardından Beşiktaş'ı da ligde iki maçta mağlup etti. Fenerbahçe, bu başarıyı en son 1995-96 sezonunda yakalamıştı.



ŞAMPİYONLUK İÇİN KRİTİK TAKVİM

Kalan haftalara girilirken Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimali matematiksel olarak sürüyor. Sarı-lacivertli ekip, ligde kalan 6 maçını kazanmak zorunda. Bunun yanı sıra Galatasaray'ın derbi dışında en az bir karşılaşmada puan kaybetmesi gerekiyor.

Fenerbahçe, ligin ilerleyen haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Ayrıca iç sahada oynanacak İstanbul Başakşehir maçı ve deplasmandaki Konyaspor karşılaşması, fikstürde öne çıkan mücadeleler arasında yer alıyor. Sarı-lacivertli ekip, kalan haftalarda maksimum puanı hedefliyor.