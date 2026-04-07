Fenerbahçe'de 30 yıl sonra ilk!

Fenerbahçe, Beşiktaş galibiyetiyle zirve yarışına yeniden dahil oldu. Sarı-lacivertliler, aynı sezonda Trabzonspor ve Beşiktaş’ı iki maçta da yenerek 30 yıl sonra bir ilki başardı.

Fenerbahçe'de 30 yıl sonra ilk!

Süper Lig'de son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla zirve yarışında geriye düşen Fenerbahçe, kritik haftada yeniden avantaj yakaladı. Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada Beşiktaş'ı mağlup eden sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışında yeniden iddialı konuma geldi.

Fenerbahçe'de 30 yıl sonra ilk!-2
30 YIL SONRA AYNI SENARYO

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nun uzatma dakikalarında attığı penaltı golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertliler, Trabzonspor'un ardından Beşiktaş'ı da ligde iki maçta mağlup etti. Fenerbahçe, bu başarıyı en son 1995-96 sezonunda yakalamıştı.

Fenerbahçe'de 30 yıl sonra ilk!-3
ŞAMPİYONLUK İÇİN KRİTİK TAKVİM

Kalan haftalara girilirken Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimali matematiksel olarak sürüyor. Sarı-lacivertli ekip, ligde kalan 6 maçını kazanmak zorunda. Bunun yanı sıra Galatasaray'ın derbi dışında en az bir karşılaşmada puan kaybetmesi gerekiyor.

Fenerbahçe, ligin ilerleyen haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Ayrıca iç sahada oynanacak İstanbul Başakşehir maçı ve deplasmandaki Konyaspor karşılaşması, fikstürde öne çıkan mücadeleler arasında yer alıyor. Sarı-lacivertli ekip, kalan haftalarda maksimum puanı hedefliyor.

Fenerbahçe'den Sarr ve Guirassy hamlesi
Fenerbahçe'den transferde çifte atak!

