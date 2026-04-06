CANLI YAYIN
Geri

Derbide penaltı krizi: Hakem dünyası karpuz gibi ikiye bölündü

Derbide hakem Yasin kol'un verdiği penaltı kararını eski hakemlerden bazıları doğru bulurken, bazları da kararın yanlış olduğunu savundu.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin 90+7. dakikasında Agbadou'nun, Dorgeles Nene'ye yaptığı müdahale sonrası hakem Yasin Kol penaltı kararı vermişti.
Büyük tartışmaya neden olan pozisyonla ilgili eski hakemler de ikiye bölünmüş durumda.

Son dakikada yaşanan pozisyonla ilgili İngiliz hakem Mark Clattenburg'un dışında Bünyamin Gezer, Bülent Yıldırım, Deniz Çoban ve Bahattin Duran 'penaltı' yorumunda bulundu.

Fırat Aydınus, Ahmet Çakar, Mustafa Çulcu ve Erman Toroğlu ise pozisyon için 'penaltı değil' yorumunu yaptı.

Trabzonspor’dan derbi zaferine rekor prim
SONRAKİ HABER

Trabzonspor’dan derbi zaferine rekor prim

 Nene yine 'ayakta kaldı'
ÖNCEKİ HABER

Nene yine 'ayakta kaldı'

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler