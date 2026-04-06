Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin 90+7. dakikasında Agbadou'nun, Dorgeles Nene'ye yaptığı müdahale sonrası hakem Yasin Kol penaltı kararı vermişti.

Büyük tartışmaya neden olan pozisyonla ilgili eski hakemler de ikiye bölünmüş durumda.

Son dakikada yaşanan pozisyonla ilgili İngiliz hakem Mark Clattenburg'un dışında Bünyamin Gezer, Bülent Yıldırım, Deniz Çoban ve Bahattin Duran 'penaltı' yorumunda bulundu.

Fırat Aydınus, Ahmet Çakar, Mustafa Çulcu ve Erman Toroğlu ise pozisyon için 'penaltı değil' yorumunu yaptı.

