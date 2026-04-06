Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada mücadele gücü yüksek bir oyun sergilenirken, ilk yarıda iki takım da net fırsatları değerlendiremedi. Ev sahibi ekipte özellikle genç oyuncu Nene, maçın başından itibaren hareketliliğiyle dikkat çekti.
İLK DAKİKALARDA ETKİSİNİ GÖSTERDİ
Karşılaşmaya hızlı başlayan Nene, henüz ilk dakikalarda Marco Asensio'nun pasında rakiplerini geçerek önemli bir gol fırsatı yakaladı ancak pozisyonu sonuçlandıramadı. Buna rağmen oyun disiplininden kopmayan genç oyuncu, pres gücü ve sürekli hareketli yapısıyla maç boyunca ön alanda etkili oldu.
PENALTIYI KAZANDIRAN HAMLE
Mücadelenin kırılma anı uzatma dakikalarında yaşandı. 90+8. dakikada rakip ceza sahasında topla buluşan Nene, müdahale sonrası yerde kaldı ve takımına penaltı kazandırdı. Kazanılan penaltıda topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, 90+11'de fileleri havalandırarak skoru belirledi.
Karşılaşma boyunca oyundan düşmeyen Nene, kaçırdığı erken fırsata rağmen temposunu korudu ve kazandırdığı penaltıyla sonuca doğrudan etki etti. Bu sonuçla Fenerbahçe, derbiden 1-0 galip ayrılarak puanını artırdı.