Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada mücadele gücü yüksek bir oyun sergilenirken, ilk yarıda iki takım da net fırsatları değerlendiremedi. Ev sahibi ekipte özellikle genç oyuncu Nene, maçın başından itibaren hareketliliğiyle dikkat çekti.



İLK DAKİKALARDA ETKİSİNİ GÖSTERDİ Karşılaşmaya hızlı başlayan Nene, henüz ilk dakikalarda Marco Asensio'nun pasında rakiplerini geçerek önemli bir gol fırsatı yakaladı ancak pozisyonu sonuçlandıramadı. Buna rağmen oyun disiplininden kopmayan genç oyuncu, pres gücü ve sürekli hareketli yapısıyla maç boyunca ön alanda etkili oldu.