Fenerbahçe'ye son dakikada yediği penaltı golüyle mağlup olan Beşiktaş'ta bu sezon derbilerde alınan başarısız sonuçlar dikkat çekiyor.



Siyah-Beyazlılar, Galatasaray ile ilk maçta 1-1 berabere kalıp ikinci maçta sahasında 1-0 mağlup oldu. Kartal Fenerbahçe'ye de ilk maçta evinde 3-2 kaybetmişti. Bu skorlar çarpıcı bir istatistiği de ortaya çıkardı. Bu sezon İstanbul derbilerinden galibiyet çıkaramayan Sergen Yalçın, Slaven Bilic'ten sonra bunu yaşayan ilk hoca oldu.

4 DERBİDE 1 PUAN



Yalçın, 4 maçlık süreçte sadece 1 puan alabildi. 2013- 14 sezonu başında Beşiktaş'a imza atan Bilic, 2 yılda çıktığı 8 derbide 6 yenilgi, 2 beraberlik yaşamıştı. Öte yandan bu sezon Trabzonspor ile de berabere kalan Siyah-Beyazlılar rakibini evinde de yenemezse 2008-09'dan bu yana ilk kez derbi kazanamadığı bir sezonu yaşayacak.



