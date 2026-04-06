Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile oynadığı derbide sakatlanan Marco Asensio'nun sağlık durumu belli oldu. Karşılaşma sırasında dizinde problem yaşayan İspanyol futbolcunun yapılan kontrollerinde ödem tespit edildi. Sağlık ekibinin ilk değerlendirmesine göre oyuncunun kısa süreli dinlendirilmesine karar verildi.

Dizindeki ödem nedeniyle tedavisine başlanan Asensio'nun, ligin bir sonraki haftasında oynanacak Kayserispor karşılaşmasında kadroda yer almayacağı belirtildi. Teknik ekip, oyuncunun riske edilmemesi yönünde karar aldı.



İKİNCİ MR SONRASI NETLEŞECEK

Asensio'nun sakatlığının detaylı durumu için pazartesi günü ikinci bir MR çekimi yapılacak. Bu tetkikin ardından oyuncunun sahalara dönüş süresi netlik kazanacak.

Marco Asensio, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 37 maçta görev aldı ve 13 gol, 14 asistlik katkı sağladı. Oyuncunun tedavi süreci ikinci MR sonuçlarına göre planlanacak.