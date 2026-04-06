Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "İlk planlamada yeni havalimanı Trabzonspor tesislerine halel getiriyordu. Bu sorun için ricada bulunduk ve şu anda projemiz Trabzonspor tesislerine zarar vermeden uygulanabilecek durumda. Trabzonsporumuz talep etmezse, 'hayır efendim biz burada devam edeceğiz' derse, orada sonuna kadar saygı gösteririz ve devam da ederiz. Ama bu uzun vadede ideal değil. İlerde kulübümüz 'Bizi buradan alın' diyecektir. Kulübümüz kabul ederse bir öneride bulunmak istiyorum. Trabzonspor'umuza yeni ve modern bir tesis yapalım.

Mevcut tesislerin yerine karşılık olarak yeni tesisleri teslim edelim ve mevcut yerin bedelini de ödeyelim" dedi.

Kulübe daha modern bir tesis yapma sözü veren Genç, Akyazı'daki 173 dönümlük alanın devrinin Başkan Erdoğan'ın onayıyla tamamlandığını müjdeledi.



Trabzonspor'a yönelik önemli bir adımı da açıklayan Başkan Genç, "Akyazı'da 173 dönümlük alanın Trabzonspor'a devrini Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a arz ettik. Sağ olsun uygun gördüler ve devri sağladık" diye konuştu.

"Planlama sürecine ilişkin ise "Trabzonspor'un talep ettiği planları onayladık. 120 dönümlük alanı net uygulama alanı ve açık spor tesisi olarak kazandırıyoruz. Artık kulübümüz burada istediği projeyi hayata geçirecek" ifadelerini kullandı.



Genç ayrıca, "Trabzonspor Koleji ve spor köyü projemizi de bu alanda birlikte hayata geçireceğiz" şeklinde konuştu

