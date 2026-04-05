Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, derbide sakatlanarak oyundan çıktı.



Kadıköy'deki kritik karşılaşmanın 21. dakikasında Beşiktaş'ın Güney Koreli golcüsü Oh ile girdiği ikili mücadelede yerde kalan İspanyol yıldıza ilk tedavi sahada yapıldı.

Asensio'nun yanına koşan Brezilyalı kaleci Ederson, kenara değişiklik hareketi yaptı. İlk önce saha kenarına gelen Asensio kendini denedi. Daha sonra maça devam edemeyen İspanyol oyuncu 24. dakikada yerini Brezilyalı Fred'e bırakmak zorunda kaldı.